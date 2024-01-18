Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Karabük İl Başkanı yeniden Kerem Demir oldu.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız yaptığı açıklamada, “TUTAP, Türkiye’mizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarını yapan bir STK’dır. Bu güne kadar kamu kaynaklarından faydalanmamış ve ülke sevdalılarının gönüllülük esasına göre destek verdiği, önemli projeler yürüten çok özel bir yapılanmadır. TUTAP ailesi içerisinde yer almanın bir ayrıcalık olduğunu gören herkes, şahsi çıkarlarını değil, ülkemize hizmet etmenin gayreti içinde olmaktadır. Bu duygular ile TUTAP ailesi içerisinde önemli oranda bir kan değişimi olmuştur. Bundan sonraki süreçte aramıza katılan yeni arkadaşlarımız ile çok daha büyük hizmetler verilecektir. Çalışmalarını takdir ettiğimiz Kerem Demir’i Karabük İl Başkanı olarak atanması uygun görülmüştür” dedi.

Karabük İl Başkanlığına yeniden seçilmenin kendi adına gurur verici olduğunu ifade eden Kerem Demir, “Yaklaşık olarak 4 yıldır TUTAP Karabük İl Temsilciliği görevinde bulunuyordum. Karabük’ümüzün özellikle Safranbolu’nun her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını hedeflerinin hazır gelen kültür ve tarih turizmini daha da genişleterek, yeni destinasyonla turizme çeşitlilik kazandıran Safran tarlaları, lavanta bahçelerini, doğa turizmi ile birleştirerek gelen turistin Safranbolu’da bir gece konaklayıp Amasra’ya geçmesinden ziyade en az 4-5 gün zaman ayırıp başta orman denizi Yeşil Yenicemizde bulunan Göktepe Yaylası, Şeker Kanyonu, Ihlamur Terası, Eskipazar da bulunan Hadrianapolis Antik kenti, Akkaya hamamı, Asar Kalesi ve Ovacık ilçemizde bulunan Paflagonya dönemini yansıtan Karain Kaya Mezarları, Eflani’de bulunan eşsiz güzellikteki Bostancı Göleti, Ortakçı Göleti ve Kadıköy Göleti ile geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen ve yoğun ilgi gören kış turizmi ile Karabük’te büyük bir eksikliği gideren Keltepe Kayak Merkezi birlikte ele alındığında turizm pastasından çok daha fazla pay alabiliriz. Bunun içinde halihazırda konaklama altyapımız hazır bize sadece yerel dinamikleri harekete geçirmek adına gerekli girişimleri yapmak düşüyor. İnşallah hep birlikte bu yükü omuzlayacağız” diye konuştu.