Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni yönetim kurulu belirlendi. Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

ÖMER CİHAD VARDAN'I YAKINDAN TANIYALIM

1962 yılında Sakarya’da doğan Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun oldu. 1986 yılında ABD’de bulunan Ohio Eyalet Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği alanında Yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Aynı üniversitede nihai şekilli imalat alanında faaliyet göstermek üzere 1985’de kurulan Engineering Research Center (ERC)’nin oluşumunda araştırma mühendisi olarak yer aldı, bilahare çalışma hayatına Stinger füzelerinin imalat mühendisi olarak Kalekalıp A.Ş.’de devam etti. Ömer Cihad Vardan, 1991 yılında ısıtma teknolojileri alanında hizmet vermek üzere aile bireyleriyle kuruluşunda yer aldığı ve bugün endüstriyel ve ticari ısıtma sistemleri ile açık alan ve proses ısıtma sistemleri alanında uzmanlaşmış, konusunda lider konumda bulunan Çukurova Isı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. İş hayatının yanı sıra, yıllar boyu değişik sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Vardan, 2008-2012 yılları arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 4’üncü dönem Genel Başkanı olarak hizmet verdi. 2013-2015 yılları arasında İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu, aynı dönemlerde ülkemizde ilk olarak kurulan İnsan Hakları Kurul üyesi olarak da görev yaptı. Ömer Cihad Vardan, 2014-2017 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı görevini yürüterek, başkanlığı döneminde ülkemiz iş dünyasının önde gelen nadide şahsiyetleriyle birlikte DEİK’in yeniden yapılanmasına ve bugünkü haline evirilmesine katkı sağladı.

Halihazırda Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanı olarak ısıtma sektörüne de hizmet veren Vardan, aynı zamanda MÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası (İSO), TOBB İklimlendirme Meclisi, Mimar Mühendisler Grubu (MMG), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı (İMUDEV) gibi kuruluşlarda çeşitli üst düzey görevler üstlenmeye devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Cihad Vardan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.