TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, premium özellikleriyle tercih sebebi olan Case IH’in en yeni teknolojiye sahip ürünlerini Konya çiftçisiyle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Canbeyli, “Case IH ürün gamımızdaki Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan çevreci motorlara sahip Farmall X FL 4.20 Pro Faz 5, Farmall X ProGuide Faz 5’in yanı sıra JXE ve JXC serisi traktörlerimizde, bu sınıfta ilk kez fabrika çıkışlı manuel dümenleme sistemimiz TTGuide ekrana sahip modelleri Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Traktörlerimizin yanı sıra tüm çiftçilerimizi Case IH Büyük Balya Makinesi, RB 465 RF Değişken Odalı Silindirik Balya Makinesi, RedPro Küçük Balya Makinesi ve RedPro Toprak İşleme Makineleri gibi verimli ve çevreci ekipmanlarımızı yakından incelemeye davet ediyoruz” dedi.

Traktör ile Ekipmanlarda Kredi ve Leasing Kampanyası

TürkTraktör, Konya Tarım Fuarı’na özel olarak traktör ve ekipmanlarda çiftçilere avantajlı kampanyalar sunuyor. Nisan ayı boyunca devam edecek TT Finans kampanyası kapsamında Case IH marka sıfır traktör alımlarında 4 milyon TL’ye kadar kredi tutarlarında uygun faiz oranları ve 5 yıla kadar vade seçenekleri bulunuyor.

Yerli ekipman tarafında kullanılacak kredilerde ise 1 yıl vadeyle 250 bin TL’ye kadar %0 faiz, 250 bin TL - 350 bin TL arası %1,99 faiz ve 350 bin TL – 500 bin TL arası % 2,99 faiz oranları çiftçileri bekliyor.

Nisan ayında yerli üretim Case IH traktör satın alan çiftçilere, eksantrik pulluk, toprak işleme, ilaçlama makinesi, hassas ekim makinesi ve küçük balya ürün grupları için özel perakende destekleri sunuluyor. Case IH marka büyük balya makineleri için 2, 3 ve 4 yıllık vadelerde geçerli özel leasing kampanyası da fuar süresince çiftçileri bekliyor.

Case IH Standında Sergilenen Traktörler Hakkında;

Farmall X FL 4.20 Pro Faz 5

Farmall X FL 4.20 Pro ön yükleyicileri; hayvancılık işletmeleri, pancar ve patates üreticileri başta olmak üzere birçok tarımsal faaliyetteki kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi. Üstün tasarım özelliklerine sahip olarak üretilen seri; 3 fonksiyonlu ve 213.36 cm genişliğine sahip açılabilir tip kovası, 2 tonu aşan kaldırma kapasitesi, 3,9 metre kaldırma yüksekliği ve 61 L/dk yüksek debili hidrolik pompa gibi özellikleriyle çiftçilerin işlerini kolaylaştırıyor.

Özel ürün geometrisi sayesinde FL 4.20 Pro ön yükleyici ile kullanılan kova, hangi pozisyonda olursa olsun yere paralel bir şekilde tutularak dökülmeyi önlüyor. Tüm modellerde yer alan Anti-Şok sistemi traktörün ve ön yükleyicinin ticari ömrünü uzatıyor. Standart olarak yer alan sunroof ve yüksek görüş açısına sahip geniş ve konforlu kabini ile her koşulda rahat çalışma imkânı sağlıyor.

Farmall X ProGuide Faz 5

Farmall X serisindeki Farmall 100X, Farmall 110X ve Farmall 120X modellerinde, uydu destekli otomatik dümenleme sistemi fabrika çıkışlı olarak sunuluyor. Tarlada maksimum sayıda ve doğru sıraların oluşturulmasını sağlayarak; yakıt, tohum, ilaç ve gübre gibi tarımsal girdilerden tasarruf imkânı sunuyor. Otomatik dümenleme sistemi; hassas ekim, tohum yatağı hazırlığı, gübreleme ve ilaçlama gibi tüm tarımsal faaliyetlerle uyumlu olup, çalışma performansını üst noktaya taşıyor.

Kullanım kolaylığı ve yüksek performansıyla ön plana çıkan ProGuide™ Otomatik Dümenleme Sistemi; XCN-1060 ekran, NAV-900 Alıcı anten, SAM 300 elektrik motoru ve EZ-Pilot Pro dümenleme lisansı, XCN-1060 / Nav900 lisans paketi, RTX kullanım lisansı, 1 yıllık CenterPoint RTX sinyal abonelik lisansı ve süresiz olarak kullanıma açık, Basic to Intermediate lisansından oluşuyor.

JXE TTGuide Faz 5

Case IH, tarımda verimlilik artışı sağlayan ve her geçen gün kullanımı yaygınlaşan Hassas Tarım Teknolojilerini çiftçilerle buluşturmak adına; JXE serisindeki JX60E, JX70E ve JX80E modellerinde TTGuide akıllı yönlendirme sistemini fabrika çıkışlı olarak sunuyor. Case IH JXE serisi, 75 HP’ye varan güç ve 341 Nm’ye varan tork değerleriyle öne çıkıyor. Model ve lastik ebadına göre 8 ileri, 8 geri veya 12 ileri, 12 geri vites mekanik şanzıman seçeneğine sahip JXE serisi, 2.700 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ve 540 ve 540E kuyruk mili seçenekleri sayesinde birçok farklı ekipmanla rahatça çalışılabiliyor. İlaçlama ve gübreleme gibi ekipmanlı tarımsal faaliyetlerde, traktörün sahip olduğu TTGuide akıllı yönlendirme sistemi sayesinde, %15’e varan tasarruf sağlanıyor. Geri görüş kamerası aracılığıyla da yapılan işlem ekrandan gözlemlenebiliyor. Telefon tutucu özelliği sayesinde telefon sabitlenebiliyor. Hayat kolaylaştıran bu özelliklere ek olarak, Youtube, Spotify gibi birçok multimedya özelliği ile de çiftçilerimizin daha keyifli bir şekilde zaman geçirmesi amaçlanıyor.

JXC TTGuide Faz 5

Case IH JXC serisi, 65 HP’den 75 HP’ye motor seçenekleri ile 290 Nm’den 320 Nm’ye kadar tork değeri sunuyor. JXC serisinin tüm modellerinde bulunan 12 ileri, 12 geri vites seçeneğine sahip mekanik şanzıman ile verimli çalışmalar yapılabiliyor. 2.700 kg hidrolik kaldırma kapasitesi, 540 ve 540E kuyruk mili seçenekleri sayesinde birçok farklı ekipmanla rahatça çalışılabiliyor. Hassas Tarım Teknolojilerini çiftçilerle buluşturmak adına JXC serisi traktörlerde TTGuide akıllı yönlendirme sistemi fabrika çıkışlı olarak sunuluyor. İlaçlama ve gübreleme gibi ekipmanlı tarımsal faaliyetlerde, traktörün sahip olduğu TTGuide akıllı yönlendirme sistemi sayesinde, %15’e varan tasarruf sağlanıyor. Geri görüş kamerası aracılığıyla da yapılan işlem ekrandan gözlemlenebiliyor. Telefon tutucu özelliği sayesinde telefon sabitlenebiliyor. Hayat kolaylaştıran bu özelliklere ek olarak, Youtube, Spotify gibi birçok multimedya özelliği ile de çiftçilerimizin daha keyifli bir şekilde zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Case IH’in Standında Sergilenen Hassas Tarım Ürünleri Hakkında;

Hassas tarım sistemleri, mevcut tarım arazisinde daha fazla ürün yetiştirilmesi, ilaç, gübre, tohum ve yakıt gibi girdilerin ideal seviyede kullanılması, bakım faaliyetleri sırasında oluşan bitki ezilmelerini azaltarak verimliliği artırmak gibi önemli avantajlar sunuyor.

TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamındaki Otomatik Dümenleme Sistemi, yerli olarak geliştirilen filo ve araç takip sistemi TTConnect, yerli akıllı yönlendirme sistemi TTGuide, TürkTraktör Drone hizmeti, akış ve oran kontrol sistemleri fuarda yer alacak. TTGuide, geri görüş kamerası ve telefon tutucu gibi ek donanım özellikleriyle tanıtılacak.

TTGuide; Yerli Akıllı Yönlendirme Sistemi

TürkTraktör; pazardaki tüm traktör ve biçerdöver modelleriyle uyumlu, kolay kullanım özellikleriyle ön plana çıkan, yerli akıllı yönlendirme sistemi TTGuide’ı Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşturuyor. TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi, hem TürkTraktör fabrikasında belirli serilerde traktör üstü montajlı şekilde Case IH marka traktörlerde; hem de yedek parça üzerinden satışa sunuluyor. TTGuide geniş dokunmatik ekranı, kullanıcı dostu arayüzü ve sınırsız kapsama alanına sahip doğrulama sinyali ile öne çıkıyor.

TTGuide’ın yeni arayüzü olan TTCenter ile çiftçilerimiz bir yandan Youtube, Whatsapp, Spotify, Youtube Müzik, Radyo ve TarlamCepte uygulamalarına erişim sağlarken, bir yandan da akıllı yönlendirme ekranından tarımsal faaliyetlerine devam edebiliyor. Telefon tutucu özelliği sayesinde çiftçilerimiz telefonlarını herhangi bir aparata gerek duymadan sabitleyebiliyor. Geri görüş kamerasıyla ekipman montajı rahatlıkla gerçekleştirilirken, ilaçlama veya gübreleme faaliyetlerinde konforlu bir şekilde ekrandan kontrol sağlanabiliyor.

TTConnect; Yerli Filo ve Araç Takip Sistemi

TürkTraktör; yeni nesil emisyon seviyesine sahip Case IH traktörler ile uyumlu olarak çalışacak, tarım sektöründe ilk ve tek yerli filo ve araç takip sistemi TTConnect’i çiftçilerin hizmetine sunuyor. TTConnect filo ve araç takip sistemi, hem TürkTraktör fabrikasında belirli serilerde traktör üstü montajlı şekilde Case IH marka traktörlerde; hem de yedek parça üzerinden satışa sunuluyor. Web veya mobil cihazlardan kolayca erişilebilen TTConnect sayesinde, traktörlerin anlık ve geçmiş konum bilgisi, rota takibi, traktörden alınan teknik verilerin takibi, detaylı raporlar sayesinde geçmişe dönük çalışmaların planlaması yapılabiliyor.

Otomatik Dümenleme Sistemleri

TürkTraktör, hassas tarım çözümlerinin en başında gelen otomatik dümenleme sistemleri ile sürdürülebilir tarımın gelişimine katkıda bulunuyor. 2,5 cm hassasiyet ve yüksek kaliteli uydu sinyaliyle özellikle mısır, pamuk, yer fıstığı ve ayçiçeği gibi sıra bağımlı bitkilerin yetiştiriciliğinde maksimum sayıda ve doğru sıra oluşturulmasına çok büyük etkisi olan otomatik dümenleme sistemleri ile yakıt, gübre, tohum gibi tarımsal girdi maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Böylelikle operatör kaynaklı hatalar azalmakta, tarımsal faaliyetler konforlu şekilde yürütülmekte ve çalışma performansı ile verimlilikte artış sağlanmaktadır. Otomatik dümenleme sistemleri, hem TürkTraktör fabrikasında araç üstü montajı sağlanmış şekilde Case IH marka traktörlerde; hem de satış sonrası hizmet olarak satışa sunulmaktadır.

Akış ve Oran Kontrol Sistemleri

TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında bulunan akış ve uygulama kontrol sistemi fuar süresince tarımda teknoloji kullanımını bir üst seviyeye çıkarmak isteyen çiftçilerin beğenisine sunuluyor. Otomatik dümenleme sistemleriyle sunulan akış kontrol özelliği sayesinde uyumlu ekipmanların kullanılması durumunda özellikle ilaçlama faaliyetlerinde uygulama oranı kontrol edilerek, ilaçlama bölümlerinin otomatik olarak açılıp-kapanması ve değişken oranlı uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Bu sayede girdi maliyetleri önemli ölçüde azaltılıyor.

TürkTraktör Drone

TürkTraktör, geleceğin tarımı için yenilikçi yaklaşımları ve teknolojik uygulamaları desteklemeye drone teknolojisiyle devam ediyor. 30 litre kapasiteli TürkTraktör Drone, saatte 150 dönüm ilaçlama yapabiliyor. Su tasarrufu olarak; geleneksel püskürtme yöntemlerine kıyasla bu yöntemle önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor.

Case IH’in Standında Sergilenen Tarımsal Ekipmanlar Hakkında;

Case IH Density Büyük Balya Makinesi

Tüm mekanizmaları yüksek verimlilik ve ağır hizmet için tasarlanan Case IH Density Büyük Balya Makinesi yüksek balyalama kapasitesi ile uzun ve sorunsuz kullanım sağlıyor. Case IH Density Büyük Balya Makinesi; güçlendirilmiş piston, balya odası ve özel tasarlanmış rotor yapısıyla daha kısa zamanda daha az işgücü ve yakıt tüketerek daha ağır ve yoğun balyalar üretebiliyor.

Case IH Pnömatik Hassas Ekim Makinesi

Verimlilik, konfor ve yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış Pnömatik Hassas Ekim Makineleri, modern tarımın özellikle sebzecilik ve süs bitkisi yetiştiriciliği alanında öne çıkıyor. Hassas ekim makineleri; sıraya veya aralığa bağlı olarak bitkileri tek tek ekerek, tohumların kullanımını azaltarak daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Case IH RB 465 RF Değişken Odalı Silindirik Balya Makinesi

Case IH RB 4 Serisi Değişken Odalı Silindirik Balya Makineleri, 2 metre genişliğe sahip toplayıcı ile tarlada yüksek performans sunuyor. Seride bulunan merdane ve kayış kombinasyonu, isteğe özel ölçülerde 90 ile 150/180 cm arasında farklı çaplarda balyalar oluşturabiliyor. 273 mm genişliğinde birleşim yeri bulunmayan kayışlar, mükemmel balyalama için gerekli basıncı en iyi şekilde temin ediyor.

RedPro İlaçlama Makinesi

Üstün kalite ve dayanıklılıkla tasarlanmış olan yeni RedPro ilaçlama makineleri, hasat öncesinde ve sonrasında bitki sağlığını korumak için en iyi çözümü sunuyor. RedPro ilaçlama makineleri bahçelerde daha homojen dağılım ve etkili ilaçlamayla mahsul verimliliğini artırmayı sağlıyor.

RedPro Toprak İşleme Makineleri

RedPro Toprak İşleme Makineleri, bahçe ve tarla tipi modelleriyle Konya Tarım Fuarı’nda Türk çiftçisinin beğenisine sunuluyor. RedPro, sabit, kaydırmalı, merdaneli seçenekleriyle her toprak koşulunda ideal çalışma imkânı tanıyor.

RedPro Küçük Balya Makinesi

Yüksek performanslı RedPro balya makinesi modern tasarımı, üstün kalitesi ve çalışma verimliliği ile öne çıkıyor. 2 ipli ve 3 ipli bağlama grubu, yüksek kapasiteli toplayıcısı, sağlam şasesi, Alman Rasspe marka bağlama grubu ile yüksek performansla kaliteli balyalar sunuyor.