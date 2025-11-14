Ekim ayında 4 bin 956 adetlik satışa ulaşan marka, bu performansıyla İngiltere’nin lider Çinli markası olmayı başardı. Bu başarıda öne çıkan JAECOO 7 ise 2 bin 611 adetlik aylık satışla İngiltere’de “en çok satan Çinli model” unvanını kazandı ve aynı zamanda İngiltere’nin aylık yeni otomobil satış sıralamasında ilk 10’a girmeyi başardı.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA & JAECOO, yükselen küresel performansını Avrupa’da da sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekim ayında İngiltere pazarında tarihi bir atılıma imza atan OMODA & JAECOO, aylık 4 bin 956 adetlik satışla ülkenin en çok satan Çinli markası oldu. Bu başarıda öne çıkan JAECOO 7, 2 bin 611 adetlik aylık satışla İngiltere’de “en çok satan Çinli model” unvanını kazandı ve aynı zamanda İngiltere’nin aylık yeni otomobil satış sıralamasında ilk 10’a girmeyi başardı. Olağanüstü ürün gücü sayesinde İngiltere’de “en çok satan Çinli model” unvanını elde etti.

Güçlü İngiltere performansı büyümede yeni bir ölçü oldu!

Eylül 2024’te İngiltere pazarına giriş yapan OMODA & JAECOO, sadece 13 ay gibi kısa bir sürede hızlı bir büyüme yakaladı. Marka, ülke genelindeki ana bölgeleri kapsayan 81 bayilikten oluşan bir ağ kurarken, yalnızca JAECOO 7 modeli için toplamda 20 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Eylül ayında 10 bin adetlik aylık satış barajını aşarak güçlü bir pazar rekabeti ortaya koyan marka, ekim ayında bu ivmeyi daha da artırdı. 4 bin 956 adetlik satışla İngiltere’de Çinli markalar arasında birinci sıraya yerleşti. JAECOO 7, 2 bin 611 adetlik aylık satışla İngiltere’nin “en çok satan Çinli modeli” oldu ve İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği (SMMT) tarafından yayımlanan aylık satış sıralamasında ilk 10’a girerek Çinli markalar için İngiltere’de yeni bir rekor kırdı.

Ürün gücü kazandığı ödüllerle kendini kanıtladı!

JAECOO 7, olağanüstü ürün gücüyle pazarda artan bir tanınırlık kazanmaya devam ediyor. 2025 Leasing.com Genel Şampiyonluğu ödülünü kazanan JAECOO 7 PHEV, ağustos ayında İngiltere’nin “en çok satan şarj edilebilir hibrit modeli” seçilmesinin ardından, ekim ayında da Çinli modeller arasında birinci sıraya yerleşmesiyle otomobile olan talebi açıkça ortaya koydu. Konu hakkında değerlendirme yapan JAECOO UK CEO’su Gary Lan, “Ekim ayında İngiltere’nin en çok satan Çinli otomobili olmak, JAECOO markası için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu başarı, İngiliz kullanıcıların JAECOO’nun ürün kalitesine ve teknolojik yetkinliklerine duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan gurur duyuyoruz; bu başarı bizi, ürün gamımızı genişletirken kullanıcılara daha fazla seçenek, daha gelişmiş teknoloji ve daha iyi bir deneyim sunmaya teşvik ediyor” dedi.

Gelişmiş kullanıcı deneyimi!

OMODA & JAECOO, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla İngiltere’deki hizmet sistemini sürekli geliştiriyor. Marka, kapsamlı garanti ve profesyonel yol yardım hizmetleri sunarak güçlü bir satış sonrası destek altyapısı oluşturdu. Bu sistem, markanın İngiltere pazarındaki istikrarlı gelişimine sağlam bir temel sağlıyor. Pazara girişten yalnızca bir yıl sonra satış liderliğine ulaşan OMODA & JAECOO, olağanüstü büyüme performansıyla dikkat çekiyor. Ürün yelpazesinin genişlemesiyle birlikte marka, küresel kullanıcılara daha çeşitli ve akıllı mobilite deneyimleri sunmayı sürdürmek, otomotiv endüstrisinde yenilik ve dönüşüme öncülük etmek için çalışmalarına hız veriyor.