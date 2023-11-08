Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin Türkiye’deki bilinirliğini ve kullanımını artıran TÜRKKEP, KEP’in Türkiye’deki 10. yılını ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından KEP hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilmesinin 10. yılını, düzenlediği görkemli lansmanla kutladı. Sunuculuğunu Haber Spikeri ve Ekonomist Meltem Acet’in yaptığı lansman Feriye Sarayı’nda düzenlendi. 10. yıl özel lansmanına BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, kamu ve özel sektör temsilcileri, TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Karamış, TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, üst düzey yöneticiler, ulusal ve sektörel bazda birçok medya kuruluşu katıldı. Öğle yemeğiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından TÜRKKEP’in 10. yıl tanıtım filmi gösterildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖN VERENLER PANELİ DÜZENLENDİ

Lansman kapsamında “Dijital Dönüşüme Yön Verenlerle Bugün ve Yarın KEP” başlığıyla bir panel düzenlendi. KEP kullanımıyla ilgili dönüşüm hikâyelerinin, KEP ve e-dönüşümün geleceğinin konuşulduğu panel, BTK Bilişim Uzmanı Demet Kabasakal, TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, A101 Genel Müdürü Hakan Balabanlı, Daikin Türkiye Başhukuk Müşaviri Serhat Karakulaç’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

KARAGÖZOĞLU: “KEP SİSTEMİ GÜVEN SİSTEMİDİR”

Lansmanın açılış konuşmasını yapan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Bilindiği üzere ülkemizde elektronik ortamda taraflar arasındaki paylaşımların mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan, kısaca KEP olarak bilinen Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve kurumumuz tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle yasal dayanağına kavuşmuştur. KEP ile elektronik ortamlarda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutu sağlanmıştır. KEP sistemiyle elektronik postanın gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı, alıcısı tarafından okunup okunmadığı, ilgili delil hizmetleri sunulabilmek ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi mümkün olmaktadır. Günümüzde kurum içi ve kurumlararası yazışmalar kamu kurumlarıyla özel sektör kuruluşları gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü yasal bildirimin yapılması gibi birçok işlem KEP sistemiyle yapılabilmektedir. Bu yoğun işlem trafiğine sahip olan KEP sisteminde kurumumuzun da önemli bir rolü bulunmaktadır. Hizmet sağlayıcıları tarafından kurumumuza bildirilen verilere göre toplam KEP hesap sayısı, 2022 yılı sonunda 1 milyon 897 bin 957 iken 2023 yılı eylül ayı sonunda yaklaşık yüzde 26’lık bir artış göstererek 2 milyon 392 bin 374’e ulaşmıştır. Bu KEP hesaplarını yaklaşık yüzde 73’ü gerçek kişilere yüzde 27’si ise tüzel kişilere aittir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümün önemli göstergelerinde biri olarak nitelendiren ve 2005 yılından bu yana kullanılmakta olan güvenli elektronik imza da KEP’in hukuki geçerliliğinin sağlanmasında ayrılmaz bir parçasıdır. KEP elektronik imza, elektronik mühür, zaman damgası, internet sitesi, kimlik doğrulaması sertifikaları gibi hizmetler güven hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken TÜRKKEP’in 10. yılını kutluyor etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

YILDIZ: “KİRACI VE EV SAHİBİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK KEP’LE ÇÖZÜLEBİLİR”

Karagözoğlu’nun ardından konuşan ve KEP’in bireysel kullanımı hakkında önemli bilgiler veren TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Son dönemde haberlerde görüyorsunuz; kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar uzun bir süredir gündemi meşgul ediyor. Hem kiracı tarafı hem de ev sahipleri tarafında kötü niyetli yaklaşımlar olabiliyor. Bu kötü niyetli yaklaşımların önüne geçmek için her iki tarafın da KEP kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü KEP’ten giden bildirim, sözleşme gibi evraklar hukuki olarak noterden iletilmiş gibi oluyor. Bu sayede sözleşmedeki ihlal ve yapılan bildirimlerin zamanında yapıldığının ispatlanması adına ciddi anlamda fayda sağlıyor. Hem yurt dışında yaşayan hem de Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın bundan çok fayda sağladığını görüyoruz. İngiltere’deki bayimizin aktardığı bilgiye göre; Londra’da yaşayan ve Türkiye‘de evi bulunan bir vatandaşımız, ilgili belediyenin sular idaresindeki aboneliğini iptal ettirmek istedi. Pandemi dolayısıyla Londra Başkonsolosluğunda çok fazla kuyruk oldu. Abonelik iptali işlemlerini onca uğraşa rağmen yapamayan vatandaşımız KEP sistemi ve TÜRKKEP arayıcılığıyla sorununu çözdü. Bu yöntemle; yurt dışında olsanız dahi anlaşmazlıkları ve resmi işlemlerdeki aksaklıkları çözüme kavuşturmak mümkün. Bununla birlikte e-Kimlik sayesinde yeni yapılanmayla beraber çipli kimlik kartının üzerine elektronik imza yükleniyor. Normalde bir USB token ile elektronik imza kullanabiliyordu. Şimdi ise çipli kimlik kartının üzerine yüklenildikten sonra elektronik imza artık bireylerin cebinde olacak. Ayrıca Kimlik Erişim Cihazları (KEC) adı altında çipli kimlik kartları üzerinden kimlik doğrulamasını sağlayan yapıların yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Bugün tapu dairelerinde kimlik doğrulaması artık kimliğe bakılarak değil elektronik kimlik ve biyometrik verilerle yapılıyor. Biz bu sistemlerin bazı kamu bankalarında kullanılmaya başlandığı gördük. Önümüzdeki dönemde KEC’nın yaygınlaşması, çiplik kimlik kartının üzerindeki elektronik imzaların yaygınlaşmasıyla beraber KEP, e-Saklama, e-İmza, e-Kimlik dörtgeni içerisinde büyük bir dijitalleşme dalgası geleceğini öngörüyoruz. Bu teknolojik gelişmelerin bireylere kadar sirayet edeceği çok açık. Yapılması gereken birtakım düzenlemeler de olacaktır. Bu konularla ilgili düzenleyici kurumlarla görüşmeye devam ediyoruz. TÜRKKEP olarak geçmişten bugüne gelen çözümlerimizle beraber kâğıtsız Türkiye konusunda liderlik ve önderlik yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’de başlattığımız bu ivmeyi kâğıtsız dünyaya doğru taşıyacağız” diye konuştu.