Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araştırmaları ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, enstitünün 1935’ten bu yana Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 30 yıldır manda üzerine de ciddi araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Kılınç, projenin amacını şu sözlerle anlattı:

“Anadolu mandalarının süt yağ oranını koruyarak süt verimini artırmayı hedefliyoruz. Laktasyon dönemi süt verimi Anadolu mandalarında 800-900 litre civarında olup, en iyi ihtimalle bin litreye ulaşıyor. Melezleme çalışmalarıyla bu verimi ortalama 2 bin litreye çıkardık ve süt yağı oranını koruduk. Böylece hem yüksek verimli hem de yağlı süt üreten mandalar geliştirdik.”

Yeni Murana ırkı, ülke genelinde ve özellikle yerel hayvancılık yapan üreticiler için önemli bir seçenek olarak görülüyor. Kılınç, mandaların hem besleyici hem de damak tadına uygun süt verdiğini vurguladı ve çalışmanın uzun soluklu bir Ar-Ge sürecinin ürünü olduğunu ifade etti.