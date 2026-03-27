Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kamerun'un başkenti Yaounde'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, temasları kapsamında Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-Koo ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alınan görüşmede çeşitli alanlardaki yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimize kazandırdığı ivmeye dikkat çekildi.



Bu çerçevede, mevcut Serbest Ticaret Anlaşmamızın (STA) iki ülkenin dengeli ticaretine hizmet edecek şekilde ele alınmasına dönük beklentilerin paylaşıldığı toplantıda, Anlaşmanın Ortak Komite Toplantısı'nın bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Bu vesileyle, Türkiye ile Kore arasındaki ekonomik ortaklığın daha dengeli ve ileri bir seviyeye taşınmasına yönelik güçlü irade bir kez daha teyit edildi.