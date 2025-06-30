Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 32. Genel Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2024 yılında yaklaşık 262 milyar dolarlık mal ve 115 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşarak bugüne kadarki en yüksek değerlere imza atıldığını belirtti. Gültepe, jeopolitik riskler, bölgesel çatışmalar, düşük talep ortamı ve korumacı politikalar gibi pek çok zorluğa rağmen ihracattaki büyümenin sürdürülmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

“Tüm sektörleri büyümenin parçası yapmak istiyoruz”

Gültepe, ihracat artışının sınırlı sayıda sektörle sürdüğüne dikkat çekerek, "27 sektörden neredeyse yarısı her ay ihracatta düşüş yaşıyor. Hedefimiz tüm sektörlerden pozitif katkı almak" dedi. 2028 hedeflerine ulaşmak için her yıl en az %10 ihracat artışı gerektiğini dile getiren Gültepe, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Son iki çeyrekte ihracatın büyümeye katkısının eksiye döndüğüne dikkat çeken Gültepe, "Ekonomide kalıcı büyüme için ihracatın tekrar lokomotif konumuna yükselmesi gerekiyor" diye konuştu.

Katma değer, inovasyon ve pazar çeşitliliği ön planda

TİM Başkanı, ihracatın sürdürülebilirliği için yüksek teknoloji, AR-GE, tasarım ve dijital dönüşüm yatırımlarının önemine dikkat çekerken, yıl boyunca yaklaşık 400 uluslararası fuara katılım ve 158 ticaret heyeti planlandığını açıkladı.

Finansmana erişimde yeni dönem

İhracatçının en büyük ihtiyaçlarından birinin uygun finansman olduğunu vurgulayan Gültepe, yeniden yapılandırılan Türk Ticaret Bankası’nın yıl sonuna kadar 15 şubeye ulaşarak ihracatçılara toplam 62 milyar liralık kredi sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Ayrıca döviz dönüşüm desteğinin %2’den %3’e çıkarılmasının, reeskont kredi faizlerinin düşürülmesinin ve günlük kredi limitinin 4 milyar liraya yükseltilmesinin önemli adımlar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ihracat yıldızları belli oldu

2024 yılında mal ve hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan şirketler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Hizmet ihracatında ilk 10 şirket, "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık AŞ, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Corendon Airlines, Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ, GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

E-ihracat kategorisinde ise Trendyol ilk sırada yer alırken, Asır Group ve Modanisa da başarılarıyla ön plana çıktı.

Sektör bazında lider firmalar

Törende sektörlerinde ihracat şampiyonu olan firmalara da ödülleri takdim edildi. İşte 2024 yılında sektörlerinde en çok ihracat yapan firmalardan bazıları:

Otomotiv : Ford Otomotiv Sanayi AŞ

Savunma ve Havacılık : Baykar Makina Sanayi

Elektronik : Vestel Ticaret AŞ

Hazırgiyim : Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ

Mobilya ve Orman Ürünleri : Kastamonu Entegre

Zeytin ve Zeytinyağı : Verde Yağ

Tütün : JTI Tütün Ürünleri Sanayi

Çelik : Habaş

Fındık Ürünleri : Ferrero Fındık

Mücevher : Ahlatçı Kuyumculuk

Süs Bitkileri : Çiçekçiler Birliği

Su Ürünleri : Kılıç Deniz Ürünleri

Gıda ve Şekerleme: Şölen Çikolata

Türkiye ihracatının lokomotifi konumundaki bu şirketler, 2024’te ülke ekonomisine değer katmaya devam etti. TİM, ihracatı geleceğe taşımak için daha fazla inovasyon, daha fazla teknoloji ve daha geniş pazarlara ulaşmayı hedefliyor.