Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu, mavi sularda Orkinos avcılığı yapan ülkelere kota koyan uluslararası bir kuruluş. Üye ülkeler, ICCAT tarafından belirlenen av kotası dışına çıkamıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Orkinos avcılığında ICCAT'ın Türkiye için belirlediği yüzde 3.15'lik kotanın Akdeniz ülkeleri arasında çok az bir pay olduğunu ifade etti. Türkyılmaz, Türkiye için belirlenen yüzde 3.15'lik kotanın yapılan müzakereler ve diplomasi neticesinde yüzde 6.5'in üzerine çıkarıldığını söyledi.

Türkiye'nin kotasının artması için komisyonda önemli çabalar sarf edildiğini anlatan Türkyılmaz, komisyonda yaşanan müzakerelerin ders kitaplarına örnek olabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Kota miktarının yüzde 3.15'ten yüzde 6.5'in üzerine çıkarılması için verilen mücadelenin ardından Türkiye'nin kendi kotasını ilan ettiğine dikkati çeken Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Türkyılmaz, “Bir ülkenin baş delegesiyle müzakere ederken dedik ki ‘Efendim Türkiye'nin hak ettiği kota miktarı bu kadar değil. Bölgemizdeki Türkiye'nin itibarı açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bir de balıkçı ülkesiyiz biz. Neye göre bunları yapıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Müzakerelerde Avrupalı delegelerinin kendisine ‘Türkiye'nin talep ettiği kota miktarı sınırları değiştirmek gibi bir olay' denildiğini aktaran Türkyılmaz, “Altı dolu olan çalışmalar sonrasında kendi kotamızı ilan ettik. Dedik ki ‘Hayır biz avlayacağız ve avlamaya başladık' Sonrasında müzakereleri biraz daha olgunlaştırdık ve şu anda yüzde 6.5'in üzerinde bir kota alma hakkına sahip olduk” diye konuştu.

Gramı dahi çok değerli olan bir balıktan söz ettiklerini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

“Bugün itibariyle 2 bin 600 ton bir kotamız var. 2024 yılında da avcılığımıza başladık. Hayırlı olur inşallah. Kazasız belasız bir av sezonu Orkinosta gerçekleştirilir. Diğer balık türlerinde avcılıkta yasak döneme girmişken orkinosta uluslararası sularda 15 Mayıs itibariyle Avcılık başladı. Bazı Türk balıkçı gemileri Malta adası civarına kadar gidiyorlar. Orada 26 Mayıs'ta başladı. 2 bin 600 ton olan avcılığımızın bugün itibariyle bin 102 tonunu avlamış olduk. Geriye kalan miktarını da kısa bir süre içerisinde avlamaya devam ederiz”

26 tane Türk balıkçı gemisinin Akdeniz'de an itibariyle Orkinos avcılığı yaptığı ifade eden Türkyılmaz, Türkiye'ye getirilen balıkların Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından kota kuralına uyulup uyulmadığına dair denetleme yapıldığını söyledi.

İhracatı önemli bir balık türünden söz ettiklerini belirten Türkyılmaz, Orkinosların Avrupa Birliğine, Ortadoğu'ya ve Japonya'ya ihraç edildiğini dile getirdi. Japonya'ya her sene ortalama olarak 70 milyon Dolar Orkinos ihracatı yapıldığını anlatan Türkyılmaz, ihracat esnasında faaliyetlerin kontrol altında tutulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Orkinos ihracatında hedefi 100 milyon doları ihracat ortalamasının üzerine çıkmak.