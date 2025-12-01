Devlet ve Hanehalkı Harcamaları Arttı

Toplam kültür harcamalarının yüzde 49,1’ini genel devlet harcamaları oluşturdu. Devletin kültür yatırımları 200 milyar 369 milyon TL’ye ulaşırken, harcamaların yüzde 67,8’i merkezi bütçeden karşılandı. En büyük pay, yüzde 17,7 ile kültürel miras alanına ayrıldı.

Hanehalklarının kültür harcamaları ise yüzde 91,5 artarak 203 milyar 807 milyon TL’ye yükseldi. Bu harcamaların içinde bilgi işleme ekipmanları yüzde 25, kültürel hizmetler yüzde 24,3 ve kitaplar yüzde 18,1 pay aldı.

Kültürel Sektörler Katma Değerini Artırdı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin katma değeri yüzde 73,9 artışla 188 milyar 547 milyon TL’ye ulaştı. Katma değerin en yüksek payları, yüzde 20,7 ile medya basımı ve çoğaltılması, yüzde 13,1 ile sinema ve televizyon yapımı ve yüzde 11,6 ile mimarlık faaliyetlerinden geldi.

İhracat ve İthalatta Dengesizlik

Kültürel mal ihracatı yüzde 8,1 artarak 9,87 milyar dolar olurken, kültürel mal ithalatı yüzde 166 yükselişle 7,34 milyar dolara ulaştı. İhracatta ve ithalatta en büyük pay el sanatlarına ait oldu.

Kültürel İstihdam Artıyor

Kültürel istihdam 2024’te yüzde 6,5 artarak 957 bin kişiye ulaştı. İstihdamın yüzde 52,2’sini erkekler, yüzde 47,8’ini kadınlar oluştururken, yükseköğretim mezunları istihdamın yüzde 45,4’ünü oluşturdu. Kültürel istihdamın yüzde 32,6’sı el sanatları çalışanlarından oluşuyor.

Türkiye’nin kültür ekonomisi, devlet ve hanehalkı yatırımlarının artışıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Uzmanlar, kültürel sektörlerdeki bu büyümenin uzun vadede ekonomik ve toplumsal etkilerinin artacağını vurguluyor.