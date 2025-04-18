Quick Finans’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, “Türkiye’nin Otomotiv Pazarını 2. El Belirler!” mottosuyla sektöre yeni bir vizyon kazandırdı. Zirveye, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve İstanbul Motorlu Araçlar Derneği (İMAS) da destek verdi.

300’den fazla sektör temsilcisinin katıldığı organizasyonda, otomotiv dünyasının lider isimleri, finansal kurumlar, dijital platformlar ve sektör dernekleri bir araya geldi. Ekonomi gazetecisi ve TV programcısı Noyan Doğan’ın sunumunu üstlendiği zirvenin açılış konuşmaları, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Dairesi Başkanı Özgür Karacaoğlu, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen tarafından yapıldı.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, etkinliğin ilk bölümünde gerçekleştirdiği sunumda 2. el oto piyasasının büyüklüğüne dikkat çekti. Türkiye’de ikinci el otomotiv ekosisteminin, sıfır araç piyasasının 7 katı büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Karadağ, 2. el pazarının 100 milyar doları aşan devasa hacmiyle sektörün dinamosu olduğunu ifade etti. Karadağ, "Her 2. el satış, sıfır araç satışına göre 3 kat daha fazla ticaret, finansman, noter işlemi ve sigorta poliçesi üretirken, ekosisteme 4 ilave paydaş kazandırıyor" diyerek sektörün istikrar, şeffaflık ve güvenilirlik ekseninde büyümesi için çalıştıklarını belirtti. Quick Finans olarak iki yıldır yayınladıkları "2. El Oto Raporu" ile sektöre ışık tuttuklarını hatırlatan Karadağ, bundan sonraki süreçte de her yıl bu zirveyi düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Zirvenin ilk paneli “Türkiye Ekonomisinde Olası Gelişmeler ve Taşıt Kredileri Pazarına Etkileri” başlığında gerçekleşti. Moderatörlüğünü Noyan Doğan’ın üstlendiği panelde, finansal danışman ve gazeteci Ali Ağaoğlu ile Nihat Karadağ, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin taşıt kredileri pazarına etkilerini değerlendirdi.

İkinci panelde ise “İkinci El Satış Kanalları ve Ekosistemi” konusu ele alındı. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, İstanbul Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Hasan Görkem Konu, Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, girişimciler İsmail Çalmaz ve Cem Bilgiç sektördeki dönüşüm, elektrikli araçların yükselen talebi ve finansman ihtiyacına yönelik görüşlerini paylaştı. Panelistler, özellikle taşıt kredilerindeki mevcut regülasyonların günümüz ekonomik koşullarına uyum sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, kamu otoritelerinden düzenlemelerin gözden geçirilmesi yönünde destek talebinde bulundu.

Zirvenin kapanışında Quick Sigorta Trafik Branşı Koordinatörü Seyda Köksal, ikinci el araç satış kanallarına özel geliştirdikleri sigorta paketleri hakkında bilgiler aktardı.

Günün sonunda, Quick Art Space Küratörü Nergis Abıyeva’nın rehberliğinde katılımcılar, “Benzer bir İpe Düğümlü Olmak” başlıklı sanat sergisini gezerek etkinliği sanatla taçlandırdı. Quick 2. El Oto Zirvesi, gelecek yıl yeniden buluşma dileğiyle son buldu.