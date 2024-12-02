Murat Ülker Zirvedeki Yerini Korudu

Listenin birinci sırasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Godiva ile pladis markalarının başındaki iş insanı Murat Ülker yer aldı. Ülker’in toplam serveti 5.1 milyar dolar olarak açıklandı.

İpek Kıraç’tan Büyük Sürpriz

Türkiye’nin en zengin ikinci ismi, Koç Ailesi’nden İpek Kıraç oldu. Kıraç, 3.2 milyar dolarlık servetiyle listeye güçlü bir giriş yaptı.

Semahat Sevim Arsel Üçüncü Sırada

Koç Ailesi’nin bir diğer üyesi olan Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyar dolarlık varlığıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Şaban Cemil Kazancı ve Rahmi Koç İlk Beşi Tamamladı

Enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Şaban Cemil Kazancı, 3.1 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada bulunuyor. Beşinci sırada ise Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık varlığıyla yer aldı.

Orta Sıralardaki Değişim Dikkat Çekti

6. sırada Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar), 7. sırada ABD’de Chobani markasıyla büyük başarı yakalayan Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar) yer aldı. Sekizinci sırada Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar), dokuzuncu sırada ise Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk (2.2 milyar dolar) bulunuyor.

İbrahim Erdemoğlu İlk 10’da Geriledi

2023 yılı başında Türkiye’nin en zengin ismi olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5.3 milyar dolarlık servetine rağmen bu yıl listenin 10. sırasına geriledi.

Ekonomi ve İş Dünyasında Dengeler Değişiyor

Forbes’in zenginler listesi, Türkiye’de ekonomik dengenin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Yatırım stratejileri, sektörlerdeki değişim ve uluslararası başarılar, bu listede yer alan iş insanlarının servetlerini doğrudan etkiliyor.

Türkiye’nin en zenginleri sıralamasında sürprizler ve değişimler yaşanırken, bu liste iş dünyasının dinamizmini bir kez daha ortaya koyuyor. Zirvede yer alan isimler ve servetleri, Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünü ve global etkisini de yansıtıyor.