F-16 ve F-4 savaş uçaklarında kullanılmak üzere geliştirilen GAZAP, 2000 libre ağırlığında bir MK84 sınıfı mühimmat olmasının yanı sıra sahip olduğu parçacıklı yapısı ile dikkat çekiyor. Patlama anında metrekareye ortalama 10.16 parçacık düşerken, bu parçacıklar 1 kilometrelik yarı çapta etkili olacak şekilde dağılarak geniş bir alandaki hedeflere ciddi hasar veriyor. Bu yönüyle, GAZAP sadece noktasal değil, bölgesel etki kapasitesiyle öne çıkıyor.

Üç Kat Daha Güçlü

GAZAP, laboratuvar ortamındaki testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından saha testlerine geçiş yaptı. Uzmanlar, mühimmatın muadillerine kıyasla 3 kat daha güçlü olduğunun altını çiziyor. Geniş alan etkisi ve yüksek basınç gücüyle öne çıkan GAZAP, yoğun çatışma bölgelerinde üstün caydırıcılık sağlaması beklenen bir mühimmat olarak konumlandırılıyor.

Stratejik Caydırıcılık Aracı

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen GAZAP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücüne önemli bir katkı sağlamasının yanı sıra, Türkiye'nin konvansiyonel silah üretimindeki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle asimetrik tehditlere karşı geniş alan kontrolü sağlaması bakımından stratejik bir caydırıcılık aracı olarak değerlendiriliyor.

Dünya Basınında Yankı Uyandırdı

Türkiye’nin bu yeni nesil mühimmat hamlesi uluslararası alanda da yankı buldu. GAZAP’ın teknik üstünlükleri ve bölgesel etki kapasitesi, savunma sanayii yayınlarında ve uluslararası güvenlik analizlerinde geniş şekilde yer buldu.