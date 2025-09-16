Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 11,6 milyar TL, faiz dışı fazla ise 276,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 2024 yılının aynı ayında 129,6 milyar TL açık veren bütçenin bu yıl fazla vermesi dikkat çekti. Faiz dışı dengede de geçen yılki 32,5 milyar TL’lik açık, 276,4 milyar TL’lik fazlaya döndü.

Giderler ve Gelirlerde Artış

Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak 1 trilyon 191 milyar TL’ye yükseldi. Faiz hariç giderler ise yüzde 39,9 artışla 1 trilyon 11 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,1 oldu.

Bütçe gelirleri de güçlü seyrini sürdürdü. Ağustos ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,5 artarak 1 trilyon 288 milyar TL’ye çıktı. Vergi gelirleri ise yüzde 99,5 artış göstererek 1 trilyon 150,4 milyar TL’ye ulaştı.

Ocak–Ağustos Dönemi

2025 yılı Ocak–Ağustos döneminde bütçe giderleri 8 trilyon 891,2 milyar TL, gelirler 7 trilyon 983,6 milyar TL oldu. Bu dönemde bütçe açığı 907,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 973,5 milyar TL açık verilmişti.

Faiz dışı bütçe dengesinde ise tablo pozitife döndü. 2024’te 209,5 milyar TL faiz dışı açık varken, 2025’te 518,1 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. Vergi gelirleri de Ocak–Ağustos döneminde yüzde 56,1 artarak 6 trilyon 871,7 milyar TL’ye ulaştı.