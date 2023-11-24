"Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi ve dünya ticaretinde daha etkin bir konuma gelmesi için lojistik sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça görmekteyiz. Özellikle son yıllarda küresel ekonomide yaşanan değişimlere rağmen, Türk üreticilerinin rekabet avantajı, kaliteli ürünleri ve hükümetin teşvikleri sayesinde ihracat potansiyelimiz oldukça yüksek. Bakanlığımızın 2024 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladığı yeni destek modülleri ve yeni destek paketleri ile de ivme kazanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılı ilk 6 ayında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %109,7’lik artışla 652,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu hacmin yüzde 4,2'lik kısmı ise e-ihracattan gelmektedir.

Lojistik, Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücünü Artırıyor

Gürbüz, Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve Amerika gibi büyük pazarlara yönelik ihracatını artırmak için lojistik altyapısının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk üreticilerinin kaliteli ürünleri ve rekabet avantajı, dünya pazarlarında etkin bir şekilde var olma şansını artırıyor. Bu noktada lojistik, üreticilerin ürünlerini hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde tüketicilere ulaştırmada kritik bir rol oynuyor. Lojistik kabiliyetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanarak, demiryolu ve denizyolu taşımacılığını entegre ederek avantaj sağlayabiliriz. Horoz Lojistik olarak, yurt dışında kurduğumuz depo ve dağıtım ağları sayesinde müşterilerimize hızlı ve maliyet etkin bir şekilde hizmet sunuyoruz. Özellikle e-ticaret alanında sağladığımız çözümlerle, Türk üreticilerini global pazarlarda daha rekabetçi hale getirmek için çalışıyoruz."

Horoz Lojistik'in uzun yıllardır teknolojiye yaptığı yatırımın, depo yönetimi, takip ve izleme sistemleri gibi süreçleri optimize etmelerine yardımcı olduğunu belirten Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji, lojistik sektöründe bir dönüşüm yaratıyor. Biz de bu değişime öncülük ederek, müşterilerimize daha iyi ve daha hızlı hizmet sunabilmek için sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Depolarımızdaki yazılım ve donanım altyapısı, özellikle e-ihracat ve e-ticaretin dinamiklerine uygun şekilde tasarlanarak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmamıza olanak tanımaktadır.

Sürdürülebilir Lojistik: Karbon Ayak İzi Azaltılıyor

Sadece müşteri memnuniyeti ve hızlı teslimat odaklı olmanın ötesinde, sürdürülebilir lojistik uygulamalarının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Denizyolu ve raylı sistemlerini kullanarak depo beslemelerini uygun maliyetlere ulaştırırken aynı zamanda karbon salınımını azaltmaya da katkıda bulunuyoruz. Bu, sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli başarı için önemli bir faktördür"

Gürkan Gürbüz, %100 yerli sermaye olan Horoz Lojistik'in Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirmek ve ihracatı desteklemek için kararlı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Ülkemizi global ticarette daha etkin bir oyuncu yapmak için lojistik sektöründeki yatırımlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak, iş dünyası ve devletin işbirliğiyle mümkündür, ve Horoz Lojistik olarak bu vizyonu desteklemeye hazırız" dedi.