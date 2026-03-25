1980’li yılların başında Karlıova’daki ilk görev yeri sırasında tanıştığı Rumi Feytullah Demir ile dostluğunu yıllar boyunca sürdüren Germiyanoğlu’nu, eski dostu bu özel günde yalnız bırakmadı. Demir, torunu Mehmet Akif Demir ile birlikte Gördes’e gelerek anlamlı bir ziyarette bulundu.

Karlıova hatıraları yeniden canlandı

Ziyaret sırasında iki dost, 1980-1985 yılları arasında Karlıova’da geçen günleri yad etti. Germiyanoğlu, o yıllarda kendisine büyük destek olan Demir ailesiyle kurduğu bağın aradan geçen onca zamana rağmen ilk günkü sıcaklığını koruduğunu dile getirdi. 80 yaşını aşmasına rağmen dinçliğiyle dikkat çeken Demir ile yapılan sohbet, geçmişe uzanan duygusal anlara sahne oldu.

Dostluğa anlamlı hediye

Ziyaretin anısına Kazım Germiyanoğlu, kaleme aldığı dört kitaptan oluşan roman setini dostu Rumi Feytullah Demir ve torunu Mehmet Akif Demir’e hediye etti. Kitaplarını imzalayan Germiyanoğlu, bu anlamlı buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Germiyanoğlu, “Beni bu güzel bayram gününde baba ocağımda ziyaret ederek onurlandıran değerli ağabeyim Rumi Feytullah Demir’e ve yeğenim Mehmet Akif’e teşekkür ediyorum. 40 yıl sonra aynı muhabbeti paylaşmak benim için çok kıymetli” dedi.