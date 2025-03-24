Şirketin başvurusu üzerine mahkeme, 14 Mart 2025 tarihinde verdiği ara kararla, firmaya üç ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Aynı karar doğrultusunda, şirketin mali süreçlerini denetlemek için konkordato komiseri atandı ve ihtiyati tedbir uygulamaya karar verildi.

İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesine göre, konkordato ilanına itirazı olan alacaklılar, ilanın ardından yedi gün içinde mahkemeye başvurabilecek. Şirketin talebine ilişkin ön inceleme duruşması ise 11 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

Koç Gültekin Süt, Türkiye’nin önemli süt üreticilerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyor ve yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Şirketin yaşadığı mali zorluklar, hem sektördeki hem de yerel ekonomideki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından dikkatle izleniyor. Şirketin konkordato sürecindeki ilerleyişi, önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak.