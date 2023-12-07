8 Kasım 2023 tarihinde, Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği'nin yeni dönem Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı, Birliğin 18 Ekim 2023 tarihinde, İstanbul Conrad Hilton’da gerçekleştirilen ve yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçildiği Genel Kurul toplantısı sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı olup TAİB Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun oylarıyla TAİB Yönetim Kurulu Başkanlığına 2 yıllığına, 2022 yılının Mart ayında Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmış ve o tarihten bu yana Başkanlık görevini icra etmekte olan InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Elshan Guliyev seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Zirve Yatırım ve Dış Ticaret Şirketi Kurucusu Nurlan Yusifov ve IG Ventures Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Avukat Ural Aküzüm seçilmişlerdir.

Toplantıda aynı zamanda Üye geliştirme, Etkinlik Geliştirme, İş Geliştirme ve STK ve Kamu İlişkileri Komitelerine üyeler seçilmiştir.

Toplantının devamında Yönetim Kurulu Başkanı Elşan Guliyev tarafından önceki dönemde geliştirilen ekonomik – siyasi ilişkiler ve yeni üye gelişimi konuları ele alınmış, aynı zamanda dijitalleşme ve teknolojik alt yapı çalışmalarına dair bilgi verilmiş ve bu çalışmaların yeni dönemde de derinleşerek devam ettirileceği belirtilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyelerinin fikir ve önerilerinin dinlenmesi ardından sona ermiştir.