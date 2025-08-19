Motosiklet ve Otomobil İlk Sırada
Trafiğe yeni katılan araçların türlerine bakıldığında:
-
%44,3’ü motosiklet,
-
%41,3’ü otomobil,
-
%10,9’u kamyonet,
-
geri kalanı ise kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.
Aylık Bazda En Büyük Artış Özel Amaçlı Taşıtlarda
Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla:
-
Özel amaçlı taşıtlarda %162,8,
-
Kamyonette %90,4,
-
Otomobilde %47,1,
-
Kamyonda %44,3 artış yaşandı.
Sadece traktör grubunda %43,5 oranında azalma görüldü.
Yıllık Karşılaştırmada Otomobil ve Motosiklet Geriledi
Geçen yılın aynı ayına göre:
-
Özel amaçlı taşıt sayısı %127,1 arttı,
-
Kamyonetler %20 arttı,
Ancak:
-
Traktör %55,
-
Kamyon %25,9,
-
Minibüs %22,4,
-
Otobüs %19,5,
-
Motosiklet %12,1,
-
Otomobil %2,3 oranında azaldı.
Toplam Araç Sayısı 32,6 Milyonu Aştı
2025 Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554 oldu. Bu taşıtların:
-
%51,7’sini otomobiller,
-
%20,8’ini motosikletler,
-
%14,8’ini kamyonetler,
-
geri kalanını ise traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuz’da 1 Milyonun Üzerinde Araç El Değiştirdi
Aynı ay içinde 1 milyon 15 bin 974 taşıtın devri gerçekleşti. Bu devirlerin:
-
%66,9’u otomobil,
-
%14,2’si kamyonet,
-
%12,5’i motosiklet oldu.
7 Aylık Dönemde Trafiğe Katılımda Düşüş
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 1 milyon 347 bin 212 ile geçen yılın aynı dönemine göre %12,4 azaldı. Bu dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı ise %76,7 artışla 29 bin 159 oldu. Net artış, 1 milyon 318 bin 53 taşıt olarak gerçekleşti.
Yeni Otomobillerde Benzinli ve Hibrit Önde
Ocak-Temmuz arasında trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin:
-
%45,6’sı benzinli,
-
%27’si hibrit,
-
%17,2’si elektrikli,
-
%9,2’si dizel,
-
%1’i LPG’li.
Toplam otomobil parkına bakıldığında ise dizel ve LPG’li araçlar hâlâ büyük yer tutuyor:
-
%33,2 dizel,
-
%30,9 LPG,
-
%30,6 benzin,
-
%3,3 hibrit,
-
%1,7 elektrikli.