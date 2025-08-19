Motosiklet ve Otomobil İlk Sırada

Trafiğe yeni katılan araçların türlerine bakıldığında:

%44,3’ü motosiklet ,

%41,3’ü otomobil ,

%10,9’u kamyonet ,

geri kalanı ise kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Aylık Bazda En Büyük Artış Özel Amaçlı Taşıtlarda

Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla:

Özel amaçlı taşıtlarda %162,8 ,

Kamyonette %90,4 ,

Otomobilde %47,1 ,

Kamyonda %44,3 artış yaşandı.

Sadece traktör grubunda %43,5 oranında azalma görüldü.

Yıllık Karşılaştırmada Otomobil ve Motosiklet Geriledi

Geçen yılın aynı ayına göre:

Özel amaçlı taşıt sayısı %127,1 arttı ,

Kamyonetler %20 arttı ,

Ancak:

Traktör %55 ,

Kamyon %25,9 ,

Minibüs %22,4 ,

Otobüs %19,5 ,

Motosiklet %12,1 ,

Otomobil %2,3 oranında azaldı.

Toplam Araç Sayısı 32,6 Milyonu Aştı

2025 Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554 oldu. Bu taşıtların:

%51,7’sini otomobiller ,

%20,8’ini motosikletler ,

%14,8’ini kamyonetler ,

geri kalanını ise traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz’da 1 Milyonun Üzerinde Araç El Değiştirdi

Aynı ay içinde 1 milyon 15 bin 974 taşıtın devri gerçekleşti. Bu devirlerin:

%66,9’u otomobil ,

%14,2’si kamyonet ,

%12,5’i motosiklet oldu.

7 Aylık Dönemde Trafiğe Katılımda Düşüş

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 1 milyon 347 bin 212 ile geçen yılın aynı dönemine göre %12,4 azaldı. Bu dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı ise %76,7 artışla 29 bin 159 oldu. Net artış, 1 milyon 318 bin 53 taşıt olarak gerçekleşti.

Yeni Otomobillerde Benzinli ve Hibrit Önde

Ocak-Temmuz arasında trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin:

%45,6’sı benzinli ,

%27’si hibrit ,

%17,2’si elektrikli ,

%9,2’si dizel ,

%1’i LPG’li.

Toplam otomobil parkına bakıldığında ise dizel ve LPG’li araçlar hâlâ büyük yer tutuyor:

%33,2 dizel ,

%30,9 LPG ,

%30,6 benzin ,

%3,3 hibrit ,

%1,7 elektrikli. BYD, Fortune Global 500 Listesinde 91. Sıraya Yükseldi İçeriği Görüntüle

Veriler, aylık bazda trafikte ciddi bir hareketlenme yaşandığını gösterse de, yıllık düşüşler sektördeki zorluklara işaret ediyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların payındaki artış, Türkiye’de sürdürülebilir ulaşıma geçişin ivme kazandığını gösteriyor. Buna karşın traktör gibi bazı kategorilerdeki düşüş, kırsal ekonomideki durgunlukla ilişkilendirilebilir.