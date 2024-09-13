TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü 2023'te 39 trilyon 46 milyar 486 milyon lira oldu. İmalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lira aktif büyüklüğüyle, tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kâr elde eden sektör oldu.

Sektör Bilançoları 2023 yılı sonuçlarına göre 1 milyon 62 bin 328 firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 343 bin 339 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2023 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti.

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2023 yılında toplam aktif büyüklüğü 39 trilyon 46 milyar 486 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 28 trilyon 435 milyar 847 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 10 trilyon 610 milyar 639 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 11 trilyon 686 milyar 338 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 9 trilyon 825 milyar 977 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 4 trilyon 256 milyar 960 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 2 trilyon 565 milyar 565 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 723 milyar 468 milyon TL ile de inşaat sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe; en yüksek net zarar gayrimenkul faaliyetleri sektöründe gerçekleşti

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2023 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 786 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 526 milyar 910 milyon TL, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 115 milyar 708 milyon TL net kar elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2023 yılını 103 milyar 296 milyon TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 11 milyar 632 milyon TL, ulaştırma ve depolama sektörü 8 milyar 474 milyon TL ve eğitim sektörü ise 5 milyar 354 milyon TL net zarar ile tamamladı.

2023 yılında firmaların net satışları ve faaliyet karı arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 47 trilyon 197 milyar 308 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 409 milyar 572 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satış, faaliyet karı, dönem net karı yıllara göre gelişimi (Milyar TL), 2009-2023