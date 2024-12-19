Türkiye’deki uluslararası yatırımların son 100 yıllık hikayesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile hazırlanan “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” kitabında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) iş birliği ile hazırlanan ve YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin anlatıldığı kitabın tanıtım toplantısı, 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve YASED Başkanı Engin Aksoy’un katılımı ile gerçekleşen basın toplantısında YASED üyeleri ve paydaş kurumlar da yer aldı.

Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’deki yatırım fırsatlarını, ülkemizin taşıdığı güçlü potansiyeli, yetenekli ve genç iş gücümüzü bütün dünyaya anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nı yatırım yüzyılı yapma vizyonu doğrultusunda şekillenen faaliyetlerimiz kapsamında dijital ve konvansiyonel tüm mecralarda 360 derece iletişim yaklaşımıyla çalışıyoruz. Bu çalışmaların bir parçası olarak YASED üyelerinin çok değerli katkılarıyla önemli bir projeye imza attık. Türkiye'de birçok sektörde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin hikayelerini içeren bu kitap, Uluslararası Doğrudan Yatırımların Türkiye ekonomisine katkılarını odağına alıyor. Temel yaklaşım olarak da sektörler arası çeşitlilik ve küresel pazardaki rekabet gücü, Türkiye'nin iş yapma ortamının dinamik yapısını göstermektedir. Okurlar bu kitapta Türkiye’ye güvenenlerin başarı hikayelerini, bizzat bu hikayelerin yazarlarının kaleminden okuyacak. Bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği geçen YASED ailesine ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ndeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Ulusal Doğrudan Yatırımların (UDY) Türkiye ekonomisine katkılarının, işgücü, ihracat, Ar-Ge ve yerel tedarik zinciri olmak üzere dört ana başlıkta belirginleştiğini vurgulayan A. Burak Dağlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2003 ve 2023 yılları arasında, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 5.600'den 82.700'e yükselmiş, bu dönemde çekilen toplam UDY ise 270 milyar doları aşmıştır. UDY'ler, 2006'dan 2021'e kadar olan dönemde özel sektör istihdamında önemli bir artış sağlayarak 500 bin kişiden 1 milyon 320 bin kişiye ulaşmış, aynı zamanda Türkiye'nin ihracatındaki paylarını %31'e çıkarmışlardır. Ar-Ge yatırımlarında da etkili olan uluslararası sermayeli şirketler, toplam özel sektör Ar-Ge harcamalarının %30,3'ünü gerçekleştirmiş, bu yatırımlarla Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatının %61'lik bir paya ulaşmasını sağlamışlardır. Yerel tedarikte ise, bu şirketler 2006-2021 yılları arasında tedariklerinin %71,8'ini yerel kaynaklardan sağlayarak yerel ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunmuşlardır. Bir diğer önemli katkı da 2003-2023 döneminde çekilen UDY'lerin, Türkiye'nin cari açığının %41'ini karşılaması olup, bu da dış ticaret dengesine büyük bir katkı sağlamaktadır.”

Tanıtım toplantısında konuşma yapan YASED Başkanı Engin Aksoy şunları söyledi: “Küresel düzeydeki istikrarın uluslararası siyasetteki gelişmelerin etkisiyle gittikçe daha da kırılgan bir hale geldiği dünyamızda, Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandıran, insan kaynaklarını geliştiren ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu güçlendiren bu yatırımların gerek istikrarın temininde gerek ülkemiz için doğan fırsatların değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ekonomimizin tüm sektörlerine yayılan rekabetçi yatırımları ile 1,3 milyon kişiye istihdam sağlarken, başta 85 binden fazla tedarikçinin ürün, üretim, organizasyon, teknoloji ve insan kaynakları altyapısını sektörel tecrübe ve know-how’ları ile sürekli geliştiren uluslararası yatırımcılar yüksek katma değerli üretimleri ile ülkemiz ihracatının da yüzde 30'undan fazlasını gerçekleştiriyor. Bizler, Türkiye’nin Gücü, Türkiye’nin Şirketleri olan YASED üyeleri olarak ülkemizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de küresel rekabetin en önünde konumlandırmak vizyonuyla ve tüm bu gereklilikleri gerçekleştirmek azmiyle, tüm küresel deneyim ve tecrübemizi ülkemizin hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu değerli çalışmayı birlikte hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Burak Bey’e ve tüm ekibine; YASED çalışmalarına sağladıkları katkı ve üyelerimizin yatırım süreçlerinde göstermiş oldukları samimi destek için teşekkür ediyorum.”

Tanıtımda “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Paneli” düzenlendi

Moderatörlüğünü YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova’nın üstlendiği “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Paneli”nde, YASED Başkan Yardımcısı, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, YASED Yönetim Kurulu Üyeleri; Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Microsoft Genel Müdürü Levent Özbilgin ve Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler dijitalleşme ve yapay zekâ konularında önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen yenilikleri katılımcılarla paylaştı.