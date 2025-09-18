Kırklareli’nde düzenlenen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Türkiye’nin tarımsal üretimde Avrupa birincisi, dünya yedincisi olduğunu söyledi. Antalyalı, “Ülkemiz 74 milyar dolarlık tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Bizim temel amacımız bu üretimi katma değerli hale getirip üreticilerimize daha yüksek gelir sağlamak. Yerel kalkınmayı destekleyerek vatandaşlarımızı doğdukları yerde doyar hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Toplantıya Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve çok sayıda yatırımcı katıldı. İl Müdürü Karaca, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, TKDK Başkanı Antalyalı kadın ve gençlerin ekonomiye katkı sağlaması için destek programlarının süreceğini vurguladı.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uzmanlarından Nihal Burhan da IPARD destekleri hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi.