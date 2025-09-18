Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde hakem Cihan Aydın’ın bu maça atanmasını “operasyon” olarak nitelendiren Koç, “Bu seçim öncesi yapılmış bir müdahaledir” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında alınan beraberlik sonrası basın mensuplarına konuşan Koç’un yanında yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular da hazır bulundu. Maçtaki hakem kararlarının seçim sürecine gölge düşürdüğünü savunan Koç, “Kimse bana dijital atama masalı anlatmasın. Bile bile, isteye isteye buraya en son atanacak bir hakemi yolladılar. Galatasaray lakabı kullanan, eğitim programında bile tarafını belli eden bir hakem bu maça atandı. Bu, Fenerbahçe seçimlerine müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu sert sözlerle eleştirerek, “Bu kalp bu vücutta attığı müddetçe Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu bütün Türkiye görecek. Federasyon Başkanı’na da sesleniyorum; Türk futbolunun selameti için artık MHK Başkanı’nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini araştırın” dedi.

“Seçim Olmasa Federasyona Yürürdük”

VAR kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini savunan Koç, “İki penaltı pozisyonu var. Bütün otoriteler ya iki penaltı diyor ya da en az bir pozisyonun kesin penaltı olduğunu söylüyor. Buna rağmen VAR devreye girmedi, uzatma süresi de kısaltıldı. Bu işin sorumlusu, bu hakemi buraya atayanlardır. Pazar günü seçim olmasaydı binlerce kişi federasyona yürürdük” dedi.

“Artık Yeter”

Koç, yabancı VAR talebini yineleyerek, “Geçen sezon yabancı VAR varken hatalar dengeli dağıldı. Biz Sivas’ta şampiyonluk kaybettik, yine sesimizi çıkarmadık. Ama artık yeter. Türk hakemleri seçimlere dahi müdahale etmeye başladıysa sözün bittiği yerdeyiz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı, seçimden sonra MHK ve TFF ile mücadelenin daha sert şekilde süreceğini vurguladı: “Kim başkan olursa olsun, pazartesiden itibaren bu zihniyetle savaşacağız. Bu camia bu operasyonlara boyun eğmeyecek. Bu film her sezon karşımıza çıkıyor ama bu kez bitti. Bu hakem bir daha Kadıköy’e gelemez.”

Koç, Türk futbolunun geleceği için MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya istifa çağrısında bulunarak sözlerini noktaladı.