Erdem Çenesiz'in mesajı şöyle:

Hizmet bayrağını devralan ve ülkemizin geleceği için önemli sorumluluklar üstlenen her bir kabine üyesini şahsım ve Türkiye Seramik Federasyonu üyeleri adına gönülden kutluyorum. Sektörümüz ile sürekli iş birliği halinde olduğumuz, Ülkemiz ve sanayicilerimiz için emek veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve görevini devreden diğer bakanlarımıza da şimdiye kadarki çalışmalarından ve bizlere sundukları desteklerden dolayı teşekkürü borç biliriz.

İş dünyası olarak, açıklanan yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ile, ülkemizin kalkınması ve refahı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inancımız tamdır. Kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın çok daha hızlanacağı günleri hep birlikte inşa edeceğiz. İş birliği içinde ülkemiz geleceği için birlikte çalışmayı ümit ettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Sanayi Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alpaslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve tüm diğer kıymetli bakanlarımızı kutluyoruz.

37 yıldır seramik sektörünü temsil eden Türkiye Seramik Federasyonu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakanlarımızla pozitif gündem odaklı iş birliği içerisinde, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm icraat alanlarının yanı sıra sektör olarak faaliyetlerimizin temelini oluşturan modern teknoloji yatırımının, katma değerli ihracatın payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız.

Türk milletine hizmet edecek yeni kabinemize başarılar dilerim.