Milli sporcular, hem zamana karşı hem de yol yarışı disiplinlerinde mücadele ederek Paralimpik Oyunları yolculuğunda kritik puanlar toplamayı hedefliyor. Sporcular, daha önce 1-4 Mayıs tarihleri arasında Belçika’nın Oostende ve Brugge şehirlerinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ilk ayağında da pedal çevirmişti.

Para Bisiklet Dünya Kupası serilerine katılarak yeterli puanı toplayan ülkeler, Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazanacak. Türkiye’nin bu alandaki ilk adımları, gelecekteki büyük hedefler için önemli bir temel oluşturuyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, milli takımın uluslararası yarışmalarda boy göstermesinin sadece sportif değil, aynı zamanda toplumsal anlamda da büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Müftüoğlu, “Para Bisiklet Milli Takımımızın dünya kupası gibi prestijli organizasyonlarda yer alması, hem eşitlik hem de kapsayıcılık açısından son derece kıymetli. Sporcularımızı yürekten kutluyor, 2028 Paralimpik Oyunları yolunda bu katılımın sürdürülebilir başarı için güçlü bir adım olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.