Aralık ayı satış beklentilerinin 160 bin – 170 bin adet bandında olduğunu ifade eden Hüsamettin Yalçın, “Bu, sıfır kilometre araç pazarında 2023 yılı rekorunun kırılacağını gösteriyor. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz. Yılın son haftasında yapılan düzenlemeyle engelli muafiyetinde araç yenileme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca ÖTV muafiyetinden yararlanacak araçlar için en az yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Araç yenileme süresinin 10 yıla çıkarılması, engelli bireylerin araç değiştirme sıklığını azaltacaktır. Bu durum, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satışlarında düşüşe neden olabilir. Yüzde 40 yerlilik şartı ise, engelli bireylerin yerli üretim araçlara yönelmesini teşvik edecektir. Bu da yerli otomobil üreticileri için bir avantaj oluşturabilir” dedi.

Türkiye’de otomotiv sektörünün, güçlü tüketici talebi, ötelenmiş tüketici talebi, yenilenen kampanyalar ve pazarın dinamik yapısıyla 2025 yılında da canlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Sıfır kilometre araç satışlarının 2025 yılında da 1 milyon adedin altına düşmesini beklemiyoruz. 2025’te ikinci el satışlarının ise, talebin güçlü kalması ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Engelli muafiyetine ilişkin düzenlemeler, sıfır kilometre araçlarda belirli segmentlerde hareketlilik yaratabilirken, ikinci el pazarında daha sınırlı bir etki yaratacaktır. Ancak genel olarak her iki pazarın da büyüme ivmesini koruyacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, sıfır kilometre ve ikici el pazarında 2024 yılını değerlendirerek 2025 yılıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Sektör için 2024’ün iyi bir yıl olarak noktalandığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Aralık ayında 160-170 bin adetlik bir satış beklentimiz var. Bu, sıfır kilometre araç pazarında 2023 yılı rekorunun kırılacağını gösteriyor. Bu bantta bir satış gerçekleşmese bile, geçen yılın aynı dönemindeki satış rakamlarına ulaşılacaktır ki bu da pazarın güçlü yapısını bir kez daha kanıtlar nitelikte. Aralık ayında beklenen güçlü satış performansı hem pazarın genel dinamizmini hem de tüketici talebinin hâlâ canlı olduğunu ortaya koyuyor. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.

Yerli üreticiler için bir avantaj oluşacaktır!

Yılın son haftasında devreye alınan yeni düzenlemeleri de değerlendiren Hüsamettin Yalçın, şöyle devam etti: “Yapılan düzenlemeyle engelli muafiyetinde araç yenileme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca ÖTV muafiyetinden yararlanacak araçlar için en az yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Araç yenileme süresinin 10 yıla çıkarılması, engelli bireylerin araç değiştirme sıklığını azaltacaktır. Bu durum, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satışlarında düşüşe neden olabilir. Yüzde 40 yerlilik şartı ise, engelli bireylerin yerli üretim araçlara yönelmesini teşvik edecektir. Bu da yerli otomobil üreticileri için bir avantaj oluşturabilir. Bunların yanında ÖTV muafiyet limiti artışı, engelli bireylerin daha yüksek fiyatlı ve donanımlı araçları tercih etmesine olanak tanıyacaktır ki bu durum da, satışların niteliğinde bir değişime yol açabilir. Sonuç olarak, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satış adetlerinde bir düşüş beklenirken, yerli üretim araçlara talebin artması ve daha yüksek fiyat segmentindeki araçların tercih edilmesi gibi eğilimler öngörülmektedir. Çinli üreticilere benzinli ve hibrit araçlar için getirilen ek vergi ise, fiyat artışlarına yol açacağı için kısa vadede Çinli markalar için dezavantajlı bir durum ortaya çıkabilir. Vergi yükü, fiyat hassasiyeti yüksek olan tüketicilerin Çinli markaları tercih etme olasılığını düşürebilir. Bu ancak Çinli markaların agresif fiyatlama stratejileriyle aşılmaya çalışılabilir. Ayrıca Avrupalı markaların hibrit ve benzinli araçları, Çinli rakiplerin fiyat avantajını kaybetmesiyle daha cazip hale gelebilir. Diğer markalar ise hibrit ve benzinli araçlarını daha cazip hale getirmek için fiyatlama ve kampanya stratejileri geliştirebilir.”

Sıfır da ikinci el de 2025’te büyüme ivmesini koruyacak!

Türkiye’de otomotiv sektörünün, güçlü tüketici talebi, ötelenmiş tüketici talebi, yenilenen kampanyalar ve pazarın dinamik yapısıyla 2025 yılında da canlılığını sürdüreceğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır kilometre araç satışlarının 2025 yılında da 1 milyon adedin altına düşmesini beklemiyoruz. Elektrikli ve hibrit araç segmentinin artan cazibesi, sıfır kilometre araç pazarında büyümeyi destekleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Yıl boyunca markalar tarafından sunulan finansman destekleri, kampanyalar ve yerel üretim teşvikleri, pazarın canlı kalmasını sağlayacaktır” diye konuştu. İkinci el araç pazarındaki büyüme trendinin 2025 yılında da devam edeceğini ifade eden Hüsamettin Yalçın, “2025’te ikinci el satışlarının, talebin güçlü kalması ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Fiyat avantajı, daha hızlı erişim ve geniş araç seçeneği gibi faktörler, ikinci el araçlara olan ilgiyi sürdürecektir. İkinci el araç fiyatlarının artık normale dönmesiyle; sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın artması, ikinci el araçlara olan talebi artırabilir. Engelli muafiyetine ilişkin düzenlemeler, sıfır kilometre araçlarda belirli segmentlerde hareketlilik yaratabilirken, ikinci el pazarında daha sınırlı bir etki yaratacaktır. Ancak genel olarak her iki pazarın da büyüme ivmesini koruyacağını öngörüyoruz” dedi.

2024 YILI İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARI İSTATİSTİKLERİ

· En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi: Sedan

· En Çok Tercih Edilen Yakıt Tipi: Dizel

· En Çok Tercih Edilen Şanzıman Tipi: Otomatik

Gövde tipleri

· Sedan: %30.98

· Hatchback: %30.69

· SUV: %18.07

· Çift Kabin Pick-Up: %3.40

· Crossover: %3.29

· Station Wagon: %2.80

· Coupe: %2.72

· Diğer gövde tipleri toplamı: %7.05

Yakıt tipi tercihleri

· Dizel: %48.80

· Benzin: %45.26

· Hibrit ve elektrikli (toplam): %6.00

Şanzıman tipi tercihleri

· Otomatik: %57.51

· Manuel: %42.49

2024 YILI SIFIR KİLOMETRE OTOMOTİV PAZARI İSTATİSTİKLERİ

Ortalama fiyat:

· Dizel: 1.500.000 TL

· Benzin: 1.300.000 TL

· Hibrit ve Elektrikli: 2.000.000 TL'yi aşan ortalamalarla premium segmentte öne çıkmıştır.

Genel eğilim:

· Sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon: Elektrikli ve hibrit araçların pazar payı, artan çevre bilinci ve devlet teşvikleriyle giderek yükselmektedir.

· Otomatik şanzıman talebi: Trafik yoğunluğu ve konfor beklentisi nedeniyle otomatik şanzımanlı araçların pazar payı hızla artmaktadır.

· SUV pazarının yükselişi: Hem bireysel hem de ticari kullanıcılar SUV araçlara yönelmektedir.