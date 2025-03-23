Maçtan Öne Çıkan Anlar
Mücadelede ilk tehlikeli atak 27. dakikada Macaristan’dan geldi. Orban’ın sağ kanattan attığı ara pasında defansın arkasına sarkan Gazdag, ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.
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dakikada Macaristan’ın genç yıldızı Szoboszlai, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta direği geçemedi. Üst direğe çarpan top auta çıktı.
Maçın 36. dakikasında Türkiye önemli bir fırsat yakaladı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahasına giren İsmail Yüksek, Fiola’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Felix Zwayer, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.
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dakikada topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, penaltıyı gole çevirerek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi.
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dakikada fark ikiye çıktı. Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın, topu içeri çevirdi. Arda Güler, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı.
Maçın ikinci yarısında Türkiye skoru korumayı başarırken 90. dakikada son sözü Abdülkerim Bardakcı söyledi. Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Bardakcı, kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 0-3.
Bu galibiyetle birlikte Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde takımın sergilediği performans, futbolseverlerden büyük takdir topladı.
Maç Sonucu: Macaristan 0-3 Türkiye Goller: Hakan Çalhanoğlu (37' pen.), Arda Güler (39'), Abdülkerim Bardakcı (90') Sarı Kartlar: İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye); Fiola, Marton Dardai, Orban, Bernabas Varga (Macaristan)