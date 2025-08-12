Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkarken; Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ise daha serin ve zaman zaman yağışlı bir havayla karşı karşıya.

Güney ve Batı Yanıyor: 50 Derece Hissedilebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülkenin güney hattında aşırı sıcaklar etkili olacak. İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerde hava sıcaklığı 40°C’yi aşarken, hissedilen sıcaklıkların 50°C’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Denizli, Muğla ve Hatay gibi iller de kavurucu sıcakların etkisinde.

Bazı sıcaklık değerleri:

İzmir: 41°C

Adana: 43°C

Denizli: 42°C

Gaziantep: 40°C

Marmara ve Kuzey Ege’de Poyraz Serinliği

Kuzeyde ise hava daha farklı seyrediyor. Marmara Bölgesi, poyraz rüzgarlarının etkisiyle göreceli olarak serin bir hava yaşıyor. İstanbul’da sıcaklık 31°C civarında seyredecek ve poyrazın etkisiyle bu durumun en az 10 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. 40-70 km/saat hızla esmesi beklenen rüzgarlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun Kuzeyine Yağış Uyarısı

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağış beklenen iller:

Kars: 28°C, yerel sağanak

Artvin: 24°C, gök gürültülü sağanak

Trabzon: 29°C, iç kesimlerde yağışlı

Bölge Bölge Hava Durumu Özeti

Bölge Durum Öne Çıkan Şehir Sıcaklık (°C) Marmara Az bulutlu, rüzgarlı İstanbul 31 Ege Az bulutlu, çok sıcak İzmir 41 Akdeniz Az bulutlu, çok sıcak Adana 43 İç Anadolu Açık ve sıcak Ankara 33 Karadeniz Parçalı, yerel yağışlı Trabzon 29 Doğu Anadolu Parçalı, kuzeyde yağışlı Kars 28 Güneydoğu Anadolu Açık ve çok sıcak Diyarbakır 40

Meteoroloji Uyarıyor: Güneş ve Rüzgara Dikkat!

Güneş çarpması riskine karşı 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor.

Kuzey rüzgarlarının etkili olduğu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Önümüzdeki Günlerde Ne Bekleniyor?

Meteorolojik veriler, sıcaklıkların özellikle güneyde bir süre daha etkisini artırarak sürdüreceğini, kuzeyde ise serin rüzgarlarla birlikte yerel yağışların zaman zaman devam edeceğini gösteriyor. Eyyam-ı bahur sıcaklarının Türkiye'yi etkisi altına almasıyla, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri ve serin alanlarda kalmaları hayati önem taşıyor.