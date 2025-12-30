Yağışların Türü ve Etkili Olacağı Bölgeler

  • Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları: Yağmur ve sağanak

  • Güney Ege kıyıları: Gök gürültülü sağanak

  • İç ve yüksek kesimler: Karla karışık yağmur ve kar

  • Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batısı

Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklık Durumu

Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla batı ve iç kesimlerde biraz artması, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgar ve Fırtına

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken;

  • Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda: Kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat)

  • Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri: Kısa süreli fırtına (60-80 km/saat)

İl İl Beklenen Hava Durumu ve En Yüksek Sıcaklıklar

  • Ankara: Parçalı bulutlu, akşamdan sonra karla karışık yağmur ve kar5°C

    Kozalakları kızgın ateşte saatlerce kaynatarak şifa deposuna dönüştürüyorlar
    Kozalakları kızgın ateşte saatlerce kaynatarak şifa deposuna dönüştürüyorlar
    İçeriği Görüntüle

  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak14°C

  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak14°C

  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur14°C

  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan sonra sağanak; doğusunda yerel kuvvetli15°C

  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu – 11°C

  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu – 11°C

  • Erzurum: Çok bulutlu – -7°C

  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu – -1°C