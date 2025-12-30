Yağışların Türü ve Etkili Olacağı Bölgeler
-
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları: Yağmur ve sağanak
-
Güney Ege kıyıları: Gök gürültülü sağanak
-
İç ve yüksek kesimler: Karla karışık yağmur ve kar
-
Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batısı
Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.
Sıcaklık Durumu
Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla batı ve iç kesimlerde biraz artması, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Rüzgar ve Fırtına
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken;
-
Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda: Kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat)
-
Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri: Kısa süreli fırtına (60-80 km/saat)
İl İl Beklenen Hava Durumu ve En Yüksek Sıcaklıklar
-
Ankara: Parçalı bulutlu, akşamdan sonra karla karışık yağmur ve kar – 5°C
-
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak – 14°C
-
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak – 14°C
-
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur – 14°C
-
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan sonra sağanak; doğusunda yerel kuvvetli – 15°C
-
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu – 11°C
-
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu – 11°C
-
Erzurum: Çok bulutlu – -7°C
-
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu – -1°C