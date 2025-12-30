Yağışların Türü ve Etkili Olacağı Bölgeler

Marmara’nın batısı , Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları : Yağmur ve sağanak

Güney Ege kıyıları : Gök gürültülü sağanak

İç ve yüksek kesimler : Karla karışık yağmur ve kar

Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batısı

Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklık Durumu

Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla batı ve iç kesimlerde biraz artması, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgar ve Fırtına

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken;

Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda : Kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat)

Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri: Kısa süreli fırtına (60-80 km/saat)

İl İl Beklenen Hava Durumu ve En Yüksek Sıcaklıklar