Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi. Erdoğan-Ahmed Ali görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Resmi ziyaret kapsamında taraflar arasındaki anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ulusal Saray Bilim Müzesi'ni de gezecek olan Erdoğan'ın Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin Addis Abada Büyükelçiliğinin açılışının 100. yılına da denk geldiği biliniyor.