Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların, çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar çevresi, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına, buzlanma ve çığ riski

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Toz taşınımı görülebilir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer toz taşınımı beklenirken, bu durumun görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe yol açabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, ani yağış ve rüzgarla birlikte yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

12 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ ve buzlanma riskine karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmaları çağrısında bulundu.