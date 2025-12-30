Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in ABD’li yetkililerle 17 kez temasa geçtiğini belirterek, "Anlaşma gereği, Rusya ve ABD başkanları bugün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Donald Trump ve danışmanları, Mar-a-Lago'da Ukrayna heyetiyle dün yapılan görüşmelerin temel sonuçlarını ayrıntılı olarak anlattılar" dedi.

ABD tarafının Ukrayna heyeti ile yaptığı görüşmede, geçici bir ateşkes yerine nihai bir çözüme yönelik gerçek adımlar atılması gerektiği fikrini savunduğunu aktaran Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ordusuna nefes alma fırsatı elde etmeye çalışmaması, bunun yerine silahlı çatışmaya gerçek bir son verecek kapsamlı bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin tavsiye edildiğini ifade etti.

Putin’in Trump'a Ukrayna’nın Rusya’nın Novgorod bölgesindeki Devlet Başkanlığı Konutu’na yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu aktardığını belirten Uşakov, "Bu tür pervasız terörist eylemlerin elbette cevapsız kalmayacağını açıkça belirttik" dedi.



"ABD Başkanı bu habere şok oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi"

Trump’ın söz konusu saldırı girişimine öfkelendiğini ifade eden Uşakov, "ABD Başkanı, bu habere şok oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi. Böylesine çılgınca eylemleri hayal bile edemediğini söyledi" dedi.



"Rusya'nın tutumu doğal olarak yeniden değerlendirilecektir"

Uşakov, söz konusu saldırının ABD yönetiminin Ukrayna’ya yaklaşımını etkileyeceğini öne sürerek, "Vladimir Putin, Rusya'nın barışa ulaşacak yollar bulmak için ABD’li ortaklarıyla yakın ve verimli bir şekilde çalışmaya devam etme niyetinde olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, önceki aşamada varılan bir dizi anlaşma ve ortaya çıkan çözümler konusundaki Rusya'nın tutumu doğal olarak yeniden değerlendirilecektir. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi ve ABD’liler bunu anlamalıdır. Kiev tarafından gerçekleştirilen devlet terörizmi göz önüne alındığında, Rusya başka türlü davranamaz" diye konuştu.



"Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesinde Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Lavrov, Ukrayna’nın Putin’in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtmişti.

Lavrov, "Bu tür pervasız eylemler cezasız kalmayacak" ifadelerini kullanarak, saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi. Lavrov, Rusya’nın misilleme olarak saldırılacak hedefleri belirlediğini aktarmıştı. Saldırının barış anlaşması müzakereleri sırasında gerçekleştiğini hatırlatan Lavrov, Rusya'nın müzakerelerden çekilmeyeceğini ancak tutumunu gözden geçireceğini belirtmişti.



Ukrayna saldırıyı yalanladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu saldırıyı yalanlamış, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını aktarmıştı.