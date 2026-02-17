Temelleri 1971 yılında atılan Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding’in iştiraklerinden biri olan Türkiye’nin köklü turizm ve hizmet şirketlerinden Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş.’nin (#ATATR) Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen halka arzı başarıyla sonuçlandı. 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde pay başına 11,20 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 136 milyon TL olurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

Paylaşılan verilere göre; 3,1 milyar büyüklüğe karşılık 5,7 kat 18 milyar TL tutarında talep gelmiştir.

Halka arzı başarıyla tamamlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Dorak Holding ve Ata Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü “Yatırımcılarımızın şirketimize gösterdiği ilgi, Ata Turizm’in güçlü geçmişine, sürdürülebilir büyüme vizyonuna ve turizm sektöründeki konumuna duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı sahip olduğumuz stratejik opsiyon hakkının değerlendirilmesi kapsamında değerli taşınmazların portföyümüze kazandırılmasında ve faaliyetlerimizin büyümesini destekleyecek işletme sermayesi ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kullanmayı hedefliyoruz. Halka arzla birlikte şeffaflık, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda yeni bir döneme adım atıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dorak Holding’in turizm alanındaki köklü deneyimi ve güçlü iştirak yapısından aldığı destekle faaliyetlerini sürdüren Ata Turizm, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte turizm sektörünü temsil eden önemli halka açık şirketlerden biri olmayı hedefliyor.