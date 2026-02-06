Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde kar, güney bölgelerde ise toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın yer yer saatte 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Bugün Türkiye genelinin büyük bölümünde havanın çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’da yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Özellikle Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette, bazı bölgelerde ise kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgâr hızının 40 ila 80 km/saat arasında değişmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve ani sel riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Toz taşınımı ve çığ tehlikesi

Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarının da etkili olabileceği ifade edildi.

20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre;

Amasya, Antalya, Artvin, Burdur, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için sarı kodlu alarm verildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgâr, yoğun yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.