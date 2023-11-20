Yenilenen bu iş birliği kapsamında Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 42 destinasyona yüzde 25’e varan muhtelif indirim oranlarıyla taşıyacak. Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, 16 Ekim’de başlayacak ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla Turkish Cargo ve TİM arasında iş birliği mutakabatı imzalandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza töreninde anlaşmanın detayları anlatıldı.

İş birliği kapsamında Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 42 destinasyona yüzde 25’e varan muhtelif indirim oranlarıyla taşıyacak.



BOLAT: ÜLKEMİZ CUMHURİYET TARİHİNİN REKORLARINA İMZA ATIYOR

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Hepinizin bildiği gibi, ülkemiz ihracat alanında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyor. Atılan doğru adımlar ve verilen desteklerle birlikte ihracatçılarımız içinden geçilen kriz dönemindeki fırsatları çok iyi bir biçimde değerlendirme fırsatı buldular ve 2022 yılında 254 milyar dolardan fazla ihracata imza attılar. Bu yılın ilk yarısında da 123,4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiler. Bu sayılar, fabrikalarımızın büyümesine ve istihdamın artışına olduğu kadar ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayarak hepimizi sevindiriyor” dedi.

“PAZAR PAYINI YÜZDE 5’E ÇIKARMAYI BAŞARDI”

Prof. Dr. Bolat, “Ülkemizin hizmet sektörü ihracat şampiyonu olarak ülkemize geçen sene 14 milyar dolar kazandırdık. Bu sene de bu sayıyı 16 milyar doların üzerine çıkarmak üzere çalışıyoruz ve inşallah bunu da başaracağız. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ile imzalayacağımız 4’üncü protokolle birlikte ihracatçılarımıza ve ülkemize sunduğumuz bu katkıları artırarak devam ettiriyoruz. Turkish Cargo uzun bir süredir ivmesi hızla artan bir büyüme gösteriyor. Dünyanın ve sivil havacılık sektörünün en büyük küresel krizlerinden olan pandemi dönemini planlamayla fırsata çeviren markamız, hem 2021 hem de 2022 yıllarında uluslararası arenada en hızlı büyüdü ve pazar payını yüzde 5’e çıkarmayı başardı. Önümüzdeki 5 yıl içinde de kendimize koyduğumuz hedefler doğrultusunda Turkish Cargo taşıdığı kargo miktarını iki katına çıkararak ve dünyanın en iyi üç hava kargo markasından biri olacak” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 25’E VARAN ORANLARDA İNDİRİM YAPIYORUZ”

1 ton ve üstü kargolarda yüzde 25’e varan oranlarda indirim yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Bolat, “Bu protokolle birlikte de TİM’le birlikte belirlediğimiz toplam 42 destinasyonda, 1 ton ve üstü kargolarda yüzde 25’e varan oranlarda indirim yapıyoruz. Ayrıca, belirlenen hatlarda yüksek katma değerli hava kargo ihracatı için, protokolün geçerli olduğu 4 ay boyunca 20 bin ton kapasite planladık. Bu protokolün kapsamında ise genel kargoların yanı sıra yaş meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir kargolar da bulunuyor. İmzaladığımız ilk iki protokol sonucunda yapılan ihracat bedeli 5,5 milyar dolara yaklaşmış, üçüncü protokol dönemi ihracat rakamlarında da bir önceki yıla göre yüzde 23 artış yaşanmıştır. Tüm bu rakamlar, bugün burada attığımız imzanın hem bizim hem de ülkemiz için önemini ortaya koyuyor” diye konuştu.



GÜLTEPE: İHRACATIMIZ ARTARKEN, HAVA YOLU TAŞIMACILIĞIMIZ DA BU YÜKÜ KOLAYLIKLA SIRTLADI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Merkez Bankası ile geçen haftalarda yapmış olduğumuz toplantılarda özellikle reeskont faizleriyle ilgili yaptığımız çalışma ve açıklanan rakamlar üreticiye ve ihracatçıya çok büyük destek oldu. Bu herkese 15 puan bir artı sağlayacak. Ayrıca daha fazla ihracatçı firmamız için limitleri de artırdılar. Türkiye’nin ortalama ihracat menzili 3 bin 65 kilometre. Biz bunu dünya ortalaması olan 4 bin 777 kilometreye çıkarmak istiyoruz. Uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Ülkemizin gurur kaynağı olan Türk Hava Yolları ile son yıllarda bu konuda çok verimli iş birlikleri yapıyoruz. Bugün dördüncü kez iş birliği protokolü imzalamak için bir aradayız. Biz bu yola çıkarken, ‘Türkiye İhracatla, Türk Hava Yolları’nın Kanatlarında Yükselecek’ demiştik. Çok şükür ihracatımız artarken, hava yolu taşımacılığımız da bu yükü kolaylıkla sırtladı. THY, ürünlerimizi dünyanın dört bir köşesine ulaştırdı” dedi.