Son 20 yılda dünyanın zirvesine çıkan Turkish Cargo, gelecek 10 yıla ilişkin yol haritasını belirledi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Bolat, hedeflerinin dünyada ilk 3 havayolu markası içinde yer almak, özel kargoların kargo gelirleri içindeki payını yüzde 55’e yükseltmek, taşıdıkları kargo miktarını 3,9 milyon tona çıkarmak ve oluşturacakları kargo ekosistemiyle 9,6 milyar dolarlık kargo gelirine ulaşmak olduğunu söyledi.



Türk Hava Yolları’nın hava kargo pazarındaki yükselişini anlatır mısınız?

Turkish Cargo olarak, dünyanın en çok noktasına uçan aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markasıyız ve burada 2000’li yılların başlarına kadar giden ve hala devam eden bir başarı hikayesi var.



Türk Hava Yolları olarak, kargo taşımacılığındaki pazar payımız 2010-2015 döneminde bin seviyelerindeyken, 2016 yılına kadar olan süre zarfında %1,8'e ulaşmış ve global hava kargo şirketleri arasında 22. sıraya yükselerek önemli bir iş birimi haline gelmiştir. Bu başarının ardından, 2016 yılında yönetim kurulumuz tarafından alınan bir karar ile kargo taşımacılığı iş birimi Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı seviyesine yükseltilmiş ve hava kargo taşımacılığına özel bir odak sağlanmıştır.



Bu yapısal değişiklikle birlikte, Ortaklığımızın uçuş işletme, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, yer operasyonları ve diğer birimlerinin de desteğiyle yolcu taşımacılığındaki başarılarımıza ek olarak hava kargo taşımacılığı da hızla geliştirilmiştir.



Turkish Cargo, bugün gelinen noktada yaklaşık %5 pazar payına sahip ve küresel hava kargo taşıyıcıları arasında 6. sırada yer almaktadır. Bu durum basit bir hesapla her 20 hava kargodan birini taşıdığımız anlamına gelmektedir. Turkish Cargo, 2028 yılında hizmet kalitesi bakımından en iyi 3 ve ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefine emin adımlarla yürümektedir.



Cumhuriyetimizin 100. yılını, Ortaklığımızın ise 90. yılını kutladığımız bu yıl gelecek hedeflerimize birkaç kez temas ettik. Mayıs ayında başarılı bir performans sergileyerek, dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında 3. sırada yer aldık. Bu başarılı performansımızı haziran ayında da sürdürerek hem sıralamamızı koruduk hem de %5,7 ile Turkish Cargo tarihinin en yüksek küresel pazar payına ulaştık.

Turkish Cargo olarak Ekim 2023 itibarıyla, 24 kargo uçağıyla 104 direkt kargo destinasyonunda hizmet veriyoruz. Yolcu ve kargo birlikte düşünüldüğünde ise 430 uçaklık filomuzla 350’den fazla eşsiz destinasyona ulaşıyoruz.



MEGA KARGO TERMİNALİ: SMARTIST

Geliştirdiğiniz ürünlerle nasıl fark yarattınız?

Dinamik hava kargo sektöründe rekabetçi kalabilmek için müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve öngörmeye öncelik veriyoruz. Ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yenilikçi hizmetler ve kişiye özel çözümler sunan, müşteri deneyimini artıran katma değeri yüksek ürünler geliştiriyoruz.



Bu yılın başında müşterilerimizin deneyimine sunduğumuz yeni ürünlerimiz TK Smart, TK Premium ve TK Urgent hizmetlerimiz ile sektör ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretiyoruz. Bunun yanında özel ürün ve hizmetlerimizin her biri için ayrı birer ekip oluşturarak, iş ortaklarımızla daha yakın iletişim kuruyoruz.



Dünyanın en iyi 3 hava kargo markası olma hedefimiz teknolojik değişim ve gelişimi gerektiriyor. Bu doğrultuda, hava kargo taşımacılığına olan talebin artışı öngörülerek tasarlanan SMARTIST tesisini inşa ettik. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yer alan tesisimiz, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük hub’ı olarak hizmet veriyor.



Dünyanın en gelişmiş tesislerinden biri olan SMARTIST’te, yüklerin operatör veya forklift kullanımına ihtiyaç duyulmadan bilgisayar kontrollü Otomatik Depolama ve Boşaltma Sistemi (ASRS) ile depolanıp transferi gerçekleştiriliyor. Ayrıca ULD Depolama Sistemi ile de ULD depolama süreçleri otomatikleştiriliyor. Bu akıllı depo yönetim sistemleri sayesinde, operasyonel süreçler hızlandırılmakla kalmayıp aynı zamanda oluşabilecek olumsuz durumlar minimize ediliyor ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Work Order Projesi sayesinde de depo içi taşıma süreçlerinin senkronizasyonu ve baştan sona kontrolü otomasyon sistemleriyle gerçekleştiriliyor.



SMARSTIST kargo terminalinde özel kargo ve ürünler için ayrılmış operasyon alanları, mal ve evrak kabul ofisleri, ürün türlerine özel kontrol edilebilir iklimlendirme alanları da yer alıyor. Bu ürün bazlı yaklaşım, müşterilerimiz için İstanbul'un küresel rekabetçiliğini vurgulamaktadır. Tesisin esnek ve modüler tasarımı, uzun vadeli stratejik hedeflere uyum sağlama yeteneği ile öne çıkmaktadır.



SMARTIST’te kurulan otomasyon yapısının desteklediği operasyonel akış ve sahip olunan beşerî sermayenin uyum kabiliyeti ile sektörün sürekli gelişen ürün ve pazar dinamiklerine çok daha kolay entegre olunabilmektedir.



KARGO GELİRİNİ 9,6 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAK

THY, Cumhuriyetin yeni yüzyılında hava kargo sektöründe kendine nasıl bir misyon ve vizyon biçiyor?

Turkish Cargo’nun büyüme yolculuğunun yapı taşlarını 4 temel unsur oluşturuyor, bunlar; uçuş ağında liderlik, teknoloji ve operasyonel mükemmeliyet, özel kargo ve premium ürünlerde liderlik, insan kaynağı ve kültüründe liderlik olarak sıralanabilir.

Bu vizyon etrafında şekillendirdiğimiz hedefimiz, pazar payı açısından ilk 3 havayolu arasında yer almak, katma değerli özel kargoların toplam kargo gelirleri içindeki payını %55'e yükseltmek ve 10 yıl içinde taşıdığımız toplam kargo miktarını 3,9 milyon tondan fazlasına çıkarmaktır. Ayrıca iş ortaklıkları, e-ticaret ve teknoloji yatırımlarıyla bir kargo ekosistemi oluşturmayı planlıyoruz ve bu ekosistemle toplam 9,6 milyar dolarlık kargo gelirine ulaşmayı hedefliyoruz.



Size göre Atatürk’ün temellerini attığı Cumhuriyet ulaştırma ve lojistikte dünden bugüne nasıl bir yol çizdi? Cumhuriyetin yeni yüzyılında hava kargo sektörünün ana gündemi neler olacak?



Dünya ticareti için eşsiz bir lojistik merkez olan ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında temelleri atılan ulaşım ve altyapı yatırımları neticesinde bilhassa İstanbul özelinde oldukça büyük potansiyel barındırıyor. Özellikle İstanbul Havalimanı ve SMARTIST gibi yatırımlarla, İstanbul’un benzersiz konumu birleştiğinde havacılık trafiği ve dünya ticaretinin önemli bir kısmının buraya kayması bekleniyor. Yurdumuzun dört bir tarafında gerçekleştirilen hava limanı, demiryolu ve karayolu yatırımlarıyla ise geleceğin Türkiye’si adeta bugünlerden inşa ediliyor.



Ülkemizin bu vizyoner stratejisi etrafında, bayrak taşıyıcı hava yolu olarak hem küresel hava kargo pazarında hem de Türkiye pazarında en iyi performansı sergilemeyi milli bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu çerçevede, Türkiye ekonomisinin uluslararası arenada rekabet gücünü artırma misyonuyla üreticilerden acentelere, Turkish Cargo'dan Türk ihracatçısına kadar her seviyede herkesin kazandığı bir iş birliği modelini benimsiyoruz.



BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL!

Cumhuriyetin 100. Yılı’nın kutlandığı bu ayda, Cumhuriyetin sizin için anlamını nasıl ifade edersiniz?

Bayrak Taşıyıcı havayolu olarak, havacılık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan süreçte hatırı sayılır bir yol kat ettik ve çok önemli başarılara imza attık. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olduk. Beklentilerin ötesinde sunduğumuz hizmet kalitemiz ve çevik yapımızla rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık. Dünyanın en büyük hub’ları arasında yer alan kargo tesisimiz SMARTIST’i inşa ettik. Bu stratejik yatırımımız ile doğu ve batı arasındaki ticaretin köprüsü olduk. Tüm bu başarılarımız, coğrafi avantajımız kadar havacılığın başlangıç dönemlerinde, "İstikbal göklerdedir" vizyonu doğrultusunda çizilen stratejinin bir sonucudur ve asla tesadüf değildir.



Yükselen bir hava kargo markası olarak özellikle cumhuriyetin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi hususunda üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Hava kargonun sunduğu taşıma olanakları sayesinde dış ticareti kolaylaştırıcı bir rol oynuyoruz. Ülkemizin emeğini katma değerli bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırarak, ihracata katkıda bulunuyoruz. Turkish Cargo olarak dokunduğumuz tüm sektörler ve iş kolları ile bilirlikte ülkemiz ihracat ekosistemini büyütmeyi ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz.



Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı bizim için çok daha ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda Türk Hava Yolları olarak, bizler de geçmiş dönemlerdeki başarılarımızdan aldığımız cesaretle çok daha ötesini hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlar, oluşturduğumuz stratejilerimizle İstanbul’u dünyanın lojistik merkezi haline getiriyoruz.