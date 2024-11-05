MHP'nin merhum kurucusu ve başbuğu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, MHP'nin yürüttüğü çözüm süreci hazırlıkları kapsamından ve söylemlerinden rahatsız olarak çok sert söylemlerle MHP'yi topa tuttu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yönelik 'umut hakkı' söylemleri sonrası kullandığı ifadeler gündeme adeta bomba gibi düştü.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş "Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi'nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler, terörist başının resimlerini assınlar." sözleriyle MHP'ye yüklendi.