Yatırımların Yüzde 82’si Hizmetler Sektörüne

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan, Türk şirketlerinin küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yurtdışında başarılı yatırımlar gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 190 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. 2023 yılı sonunda, Türk firmalarının yurtdışındaki doğrudan yatırımlarının toplam sermaye pozisyonu 57,9 milyar dolara ulaştı. Kazan, yatırımların büyük çoğunluğunun hizmetler sektörüne yapıldığını, bunun da bankacılık ve finans sektörüne yoğunlaştığını ifade etti. Ayrıca, yatırımların büyük kısmı Avrupa ülkelerine yöneldi.

Coğrafi Yakınlık ve Güvenli Pazarlar Öne Çıkıyor

Türk yatırımcıları, coğrafi yakınlık, pazar büyüklüğü ve politik istikrar gibi faktörlere göre, Avrupa ve ABD gibi güvenli pazarları tercih ediyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, düşük kurumlar vergisi, işçilik maliyetleri ve AB pazarlarına erişim imkânlarıyla cazip bölgeler olarak öne çıkıyor. Bunun yanında Orta Doğu ve Afrika da Türk şirketlerinin yatırım yaptığı önemli bölgeler arasında yer alıyor. Kazan, 2025 yılı için, stratejik sektörlerdeki yatırımların artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Hollanda, Türk Yatırımlarının Bir Numaralı Yeri

Hollanda, Türk şirketlerinin en çok yatırım yaptığı ülke olarak dikkat çekiyor. Kazan, Hollanda'nın coğrafi konumu, lojistik avantajları, sektörel çeşitliliği ve inovasyon fırsatlarıyla cazip bir pazar haline geldiğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki vergi avantajlarının da yatırım kararlarında önemli bir rol oynadığını ifade etti. 2023 yılı itibarıyla Hollanda’ya yapılan yatırımlar, toplam yurtdışı yatırımlarının yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

2023 Yılında Yatırım Yapılan Ülkeler ve Sektörler

Türk şirketlerinin 2023'te yatırım yaptığı ilk 10 ülke arasında Hollanda, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Almanya, Malta, Lüksemburg, ABD, İsviçre, İtalya ve İspanya yer aldı. En çok yatırım yapılan sektörler ise Finans ve Sigorta, Ulaştırma ve Depolama, Gıda, İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Toptan ve Perakende Ticaret, Ana Metal Sanayi, İnşaat, Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı oldu.

Yatırımlarda Karşılaşılan Zorluklar

Yurtdışındaki yatırımlara rağmen, Türk şirketleri çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Kazan, hedef ülkede yetkin insan kaynağı bulma, iş kültüründeki farklılıklar, yerel regülasyonlara yönelik bilgi eksikliği, yerel pazar hakkında içgörü eksikliği, finansmana erişim ve hukuksal süreçlerdeki farklılıkları başlıca engeller olarak sıraladı. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın devlet destekleri ve ülkelere yönelik hazırladığı kaynaklarla bu sorunların aşılabileceğini ifade etti.

2025 Hedefleri: Stratejik Sektörlere Yatırım

2025 yılı için Kazan, Türk yatırımcıların özellikle yenilenebilir enerji, dijital teknoloji ve sağlık sektörlerinde yeni işbirliği fırsatlarına odaklanmayı hedeflediklerini kaydetti. Avrupa Birliği ülkeleri, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve ABD gibi bölgeler, Türk yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor.