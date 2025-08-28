Bakan Uraloğlu, imzalanan anlaşma ile önümüzdeki 25 yıllık süreçte yapılacak sabit altyapı ve hizmet yatırımlarının ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin dijital dönüşümünde kritik rol oynayan sabit altyapı yatırımlarının bu anlaşma ile güvence altına alındığını belirten Uraloğlu, “İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna önemli katkılar sunacak. Sabit altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği için güçlü bir model ortaya konuldu” dedi.

Türk Telekom’un ortaklık yapısına da değinen Uraloğlu, şirket hisselerinin yüzde 25’inin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yüzde 60’ının ise Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğunu hatırlattı. “Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısı, aynı zamanda Türkiye’nin altyapısıdır. Dolayısıyla yapılan her yatırım, doğrudan ülkemizin kazanımıdır” ifadelerini kullandı.