Yarışın resmi tedarikçisi Goodyear lastikleriyle mücadele edecek takımın lideri Salih Yoluç, “Mutlak zafer hedefiyle başlayacağımız yarışı birinci bitirerek Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemizi gururlandırmayı arzuluyoruz” dedi.

Efsanevi Le Mans 24 saat yarışlarında ilk kez bir Türk takımı start alıyor. Cumhuriyetimizin ve Le Mans’ın 100. yılı olması nedeniyle daha da anlamlı olan yarışta Goodyear lastikleriyle yarışacak olan Racing Team Turkey, 8’i Pro/Am olmak üzere, 24 aracın start alacağı LMP2 ve LMP2 Pro/Am kategorilerinde şampiyonluğu hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Le Mans Serisi Pro/Am 2022’de şampiyon olarak bir dayanıklılık serisinde bu başarıyı elde eden ilk Türk takımı olan Racing Team Turkey, Le Mans 24 2023’te de şampiyon olarak tarihe geçmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak tasarlanan 923 kapı numaralı araçlarıyla Goodyear sponsorluğunda ve Salih Yoluç’un liderliğinde yarışacak olan takımda İngiliz pilot Tom Gamble ve Belçikalı pilot Dries Vanthoor da yer alıyor.

Bir hayali gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz

Le Mans 24 saat yarışlarının, dayanıklılık temeline dayanması nedeniyle çok farklı olduğunu söyleyen Salih Yoluç “Bu nedenle lastiklerinizin de bu zorluğa dayanacak kadar güçlü ve yüksek performansa sahip olması gerekiyor. Doğru lastik seçimi çok önemliydi. Goodyear lastiklerinin yarış bitene kadar bize dayanıklı ve güçlü performans vereceğine inanıyorum. Hedefimiz galibiyet, bu anlamlı yılda, böylesi bir hayali gerçekleştirmek, beni ve tüm ekibi son derece heyecanlandırıyor” dedi.

Racing Team Turkey ile mutluluğumuz iki kat artıyor

LMP2 kategorisinde mücadele edecek tüm takımların Goodyear yarış lastiklerini kullanmalarının Goodyear’ın motor sporlarında tercih edilen bir marka olduğunun ve teknolojisiyle fark yarattığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, “Bu bizim için son derece mutluluk verici. Ama bir başka büyük mutluluğumuz da, bir Türk takımının efsanevi yarışın ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında böylesi bir arenada mücadele edecek olması. Racing Team Turkey’nin bu yarışa damga vuracağından hiç şüphemiz yok” dedi.