Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Sorunlara rağmen yılmadan çalışmaya devam eden değerli meslektaşlarım ve sektöre emek veren her bir çalışanımızın özverisi ile devler ligindeki yerimizi korumayı başardık. Savaşa rağmen Rusya, 2023 yılında da en büyük en büyük pazarımız olmayı sürdürdü. Öte yandan Ukrayna’nın savaş sonrasında yeniden inşasında yerimizi almak için tüm çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya, Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi pazarlarda faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz’i de dahil ederek, ülke sayısını 137’e yükselttik.” dedi.

 

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Dünya çapında referans alınan inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi” açıklandı. Türkiye, 43 firma ile listede ikinci sıradaki yerini bu yıl da korudu. 

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2024 yılı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nin Türkiye sonuçlarını duyurdu. Buna göre ENR, listenin yer aldığı “Müteahhitler Daha Yüksek Riskleri Dengeliyor” başlıklı bülteninde, küresel inşaat pazarında en büyük 250 uluslararası firmanın üstlendiği toplam proje değerinin 2023 yılında 2015 yılından bu yana en yüksek değeri alarak 499,7 milyar ABD Doları seviyesine çıktığını kaydetti. Bültende küresel enflasyon, bölgesel çatışmaların giderek yoğunlaşan etkileri, tedarik zincirindeki sorunlar ve maliyet artışları nedeniyle projelerin, uygulama aşamasına geçme ile ertelenme arasında ince bir çizgide durduğu vurgulanırken, riskleri azaltmak ve operasyonları çeşitlendirmek için müteahhitlerin önemli pazarlarda ülkelerin yatırımlarını destekleyerek proaktif adımlar attığı belirtildi. 

En büyük ilk 50 arasında 1 Türk firması yer aldı

Geçen yıl olduğu gibi ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Bir Türk firması da ilk 50 arasında yer buldu. 

“Zorluklar başarımızın önünde bir engel değil”

TMB Başkanı M. Erdal Eren ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Müteahhitlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılında yurt dışında 136 ülkede, 12 bini aşkın proje ile 500 milyar eşiğini aşarak bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşattılar. Bugün, bu başarının uluslararası arenada tezahürü ile bir kez daha kıvanç duyduk. 

Bilindiği üzere inşaat, dünyada rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerin başında yer almaktadır. Öte yandan pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri, tedarik zincirindeki sorunlar, bölgesel gerginlikler ve savaşlar nedeni ile inşaat sektörü olarak zor zamanlar geçirdik. Ancak tüm bu sorunlara rağmen yılmadan çalışmaya devam eden değerli meslektaşlarım ve sektöre emek veren her bir çalışanımızın özverisi ile devler ligindeki yerimizi korumayı başardık. Savaşa rağmen Rusya, 2023 yılında da en büyük en büyük pazarımız olmayı sürdürdü. Öte yandan Ukrayna’nın savaş sonrasında yeniden inşasında yerimizi almak için tüm çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya, Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi pazarlarda faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz’i de dahil ederek, ülke sayısını 137’e yükselttik.  

Bugün bir kez daha anladık ki, zorluklar başarımızın önünde bir engel değil. Her şartta, girişimci gücüyle ENR Dergisi’nin ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’ne girmeyi başaran 43 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum. Başarıya giden süreçte değerli destekleri ile her zaman yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve Ticaret Bakanımızın katılımları ile 18 Eylül 2024 tarihinde “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni”nde listeye girmeye hak kazanan firmalarımıza ödüllerini takdim edeceğiz.” 

 

EK TABLO:

ENR’IN “DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ LİSTESİ”NDEKİ TÜRK FİRMALARI

 

2024

2023

FİRMA 

 

2024

2023

FİRMA

1

48

50

LİMAK

23

173

183

YENİGÜN 

2

53

38

RÖNESANS

24

176

190

GAP 

3

54

53

ENKA

25

178

153

ONUR 

4

82

58

YAPI MERKEZİ 

26

181

177

MBD 

5

84

66

ANT YAPI 

27

185

154

DEKİNSAN 

6

87

81

ESTA

28

188

198

YÜKSEL 

7

104

112

CENGİZ 

29

190

196

ÜSTAY 

8

105

117

GÜLERMAK 

30

199

**

DUYGU

9

106

115

ASLAN YAPI 

31

202

123

SUMMA

10

108

110

ÇALIK ENERJİ 

32

204

  **

TEPE

11

113

114

TAV 

33

206

201

İRİS 

12

115

121

KUZU 

34

209

151

MAPA

13

117

**

NUROL 

35

211

208

STFA 

14

121

107

TEKFEN 

36

219

164

MAKYOL 

15

144

159

METAG 

37

222

221

SMK 

16

145

144

ESER

38

224

217

NATA 

17

151

141

KOLİN 

39

225

210

IC İÇTAŞ 

18

155

188

POLAT YOL 

40

227

249

DORÇE 

19

156

223

BAYBURT GRUP 

41

229

225

FEKA

20

162

163

İLK 

42

234

234

ZAFER 

21

163

127

ALARKO

43

246

247

DOĞUŞ 

22

170

206

SEMBOL 