Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu; Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin katılımıyla, 20-24 Kasım 2023 tarihlerinde Moskova’da Mebel 2023 Fuarına ortak info stant organizasyonu gerçekleştirdi. Fuarda, binden fazla katılımcı ile yaklaşık 100 bin ziyaretçi yer alırken, Rusya ve Çin'den sonra en büyük katılım 62 firma ile Türkiye'den oldu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “4 birlik ortak olarak katılım sağladığımız fuarda güçlü bir heyet ile Türkiye mobilya sektörünü en iyi şekilde temsil ettik. Fuarda mobilya firmalarının yanı sıra mobilya aksesuarları, makineleri ve yan sanayi firmalarının da yoğun katılımı vardı. Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle mobilya sektöründeki rakiplerimiz; İtalya, Almanya, Polonya vb. ülkelerin katılımı yoktu. Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğu bu dönemi iyi değerlendirmek ve avantaja çevirmek gerekiyor. Firmalarımızın Rusya pazarına odaklanarak bu pazarda Türkiye'nin payının artırılması için en doğru zaman. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve Moskova Ticaret Müşavirlerimiz ile toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye olarak daha güçlü bir Türkiye markasıyla katma değer oluşturarak bu pazarda nasıl daha fazla yer alabileceğimizi istişare ettik” dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör da, “Rusya ambargo sonrası kendisi de mobilya üretimini artırmaya başladı. Bu nedenle mobilya aksesuar ve yan sanayisine de yoğun bir talep oldu. Türkiye'den Rusya'ya ürünlerin Ukrayna üzerinden gönderilmemesi nedeniyle navlun maliyet ve süreleri uzadı, bu da dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Rus firmaları genelde nakliye ve gümrük işlemleri ile uğraşmak istemediğinden burada deposu olan firmalar avantajlı konuma geçiyor. Çin, pazarı domine ediyor, özellikle navlunda çok avantajlılar. Bu nedenle orta ve düşük segment ürünlerde rekabet zorlaşıyor. Premium ürün ve ev mobilyası ile pazarda yer alma şansımız çok daha fazla. Rusya'da mobilya mağazaları genelde mobilya AVM alanlarında yer alıyor ve firmalarımızın buralarda varlığı önemli. E-ticaret üzerinden mobilya satışı da oldukça yaygın. Bu kanalı da kullanmalıyız. Fuar katılımımız sırasında genel olarak Türk mobilyasının marka değerini artırmamız gerektiğini bir kez daha gözlemledik. Bu konuda Birlikler olarak var gücümüzle çalışıyoruz ve bize düşen her türlü çalışmayı da gerçekleştirmeye hazırız. Ancak en önemlisi firmalarımızın da kendilerini bu noktada geliştirmeleri. Özgün, rekabetçi, kaliteli ürün ve hizmet sunduğumuz sürece bu pazarda başarılı olmamamız için hiçbir neden yok” diye konuştu.