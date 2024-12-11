“Makul Bir Ücret Söylenirse Destekleriz”

Ağar, toplantıda ücret talebinde bulunmadıklarını ve belirli bir rakam açıklamaktan kaçındıklarını belirterek, işveren tarafından yapılacak öneriyi beklediklerini söyledi. Ağar, şunları kaydetti:

“Makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde enflasyon hedeflerini kabul etmiyoruz.”

Geçim Sıkıntısına Vurgu

TÜRK-İŞ temsilcisi, vatandaşların geçim şartlarının giderek zorlaştığını ifade ederek, 2016’da asgari ücretle 10 çeyrek altın alınabilirken bugün sadece 3 çeyrek altın alınabildiğini hatırlattı. Ağar, yaşam koşullarını iyileştirecek bir ücret belirlenmesi gerektiğini vurguladı:

“Asgari ücret, insanların ev kirasını ödeyip mutfak masraflarını karşılayabilecek düzeyde olmalı.”

“Elimizi Zayıflatmamak İçin Rakam Söylemiyoruz”

İlk toplantıda ücret talebinin dile getirilmediğini açıklayan Ağar, işveren ve hükümet tarafından önerilecek rakamı beklediklerini söyledi:

“Rakam söylemek elimizi zayıflatır. İkinci toplantıda işverenin teklifini dinleyeceğiz.”

Asgari Ücretin Enflasyona Etkisi

Asgari ücretin enflasyonu artırdığı yönündeki görüşlere de yanıt veren Ağar, ücret artışlarının enflasyona neden olmadığını belirtti:

“Hiçbir zaman işçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez. Bu algının değiştirilmesi gerek.”

Sonraki Toplantılar Ne Zaman?

İkinci toplantı 16 Aralık’ta yapılacak. Görüşmelerin üçüncü toplantıda tamamlanması bekleniyor. Ağar, sürecin oy birliğiyle sonuçlanması temennisinde bulunarak, işverenin de uzlaşıya katkı sağlamasını umut ettiklerini ifade etti.

TÜRK-İŞ’in Kararlılığı

Geçmiş yıllarda sıkça muhalif olduklarını hatırlatan Ağar, bu yıl işverenin teklifine göre tavır alacaklarını belirtti. Temel hedeflerinin, çalışanların alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlenmesi olduğunu dile getirdi.

Görüşmelerin ilerleyen aşamalarında işçi, işveren ve hükümet arasında uzlaşının sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu.