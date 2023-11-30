Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı yarın ( 1 Aralık Cuma günü ) yapacak.

2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Pazarlıkların başlayacağı rakam

Enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Türk-İş'ten iktidara "2024'te 1 kez zam" resti

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Taşeron sorunun ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini belirten Atalay, "Çok alandan çok, az alandan az vergi alın. Yoksullukta değil, refahta birleşelim" dedi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunan Atalay "Sermayeyle kol kola yürüyen sendikalar var. Ben asgari ücrete 'az' dedim diye beni mahkemeye veren sendikalar var." dedi. Aralık ayında başlayacak zam görüşmelerine de değinen Atalay, "Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" diyerek tepki gösterdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle:

Memur sendikaları çıkıyor, 'İşçiye fazla verdiniz. Bize de verin" diyor. Memur da biziz. Böyle söylenmesini doğru bulmuyorum. Çok alandan çok, az alandan az vergi alın. Yoksullukta değil, refahta birleşelim. Şu ülkenin gündemin taşeronluğu çıkarın. Bu işi takip etmeye sonuna kadar devam edeceğim.

Yıllar önce 2 yıl stajım sayıldı, bugün neden sayılmıyor? Staj mağdurlarının sorunlarının çözülmesi gerekiyor.

Bu ülkede sermaye hep güçlü. Sermaye siyasetle yol yürüyor. İmkanları var, gazeteleri var, televizyonları var. Meclis'te bir tane işçi kökenli vekil yok. Bizler aynı yere bakacağız aynı eli sıkacağız.

Şimdi yerel seçim var. Önceki seçimleri kazandılar. 23 yıllık iktidar yürüyerek seçimi kazandı. Bizler işçiyle yol yürüyeceğiz. Sendikacı oturmasına kalkmasına dikkat edecek, aldığına verdiğine dikkat edecek.

Bu sermaye güçten anlıyor. İşçiyi aşağılayan işverenler var. 'Mal benim işçinin anası olur patronu olur ne sendikası' diyor. Kaptı kaçtı, sonradan zengin olan işverenler var.

Bunlarla kol kola yürüyen sendikalar var. Ben asgari ücrete 'az' dedim diye beni mahkemeye veren sendikalar var.

Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.

O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ya. Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim.

Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok.

Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur.Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş.