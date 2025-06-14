Toplantıda işveren tarafı, ilk yılın ilk 6 ayında yüzde 16, ikinci 6 ayında yüzde 8; ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 7, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam teklifinde bulundu. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yapılan bu teklifin çalışanların beklentilerinin çok altında kaldığını vurgulayarak, konfederasyonun genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Bu Teklif İşçinin Gerçekliğiyle Uyuşmuyor"

Atalay, açıklamasında kamu işçilerinin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, yapılan teklifin kabul edilemeyeceğini net bir dille ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan randevu talep ettiklerini belirten Atalay, "Zannediyorum salı günü Bakanlıkta olacağız. Bütün sendikalarımızla ve Kamu Koordinasyon Kurulu ile birlikte orada hazır bulunacağız. Bu teklifin işçi nezdinde karşılığı yok. Kabul edilecek bir tarafı da yok" dedi.

Ankara'da Geniş Katılımlı Toplantı Hazırlığı

TÜRK-İŞ Başkanı, salı günü gerçekleştirilecek görüşmenin ardından, çarşamba günü Ankara'da kapsamlı bir buluşma gerçekleştireceklerini açıkladı. Türkiye genelindeki tüm üye sendikaların genel başkanları, şube yöneticileri, temsilciler ve üyelerle birlikte yaklaşık 3-4 bin kişilik bir heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde olacaklarını söyledi.

"Sendikalar Grev Kararı Almaya Mecbur Kalabilir"

Görüşmelerde ilerleme sağlanamaması halinde grev seçeneğinin gündeme gelebileceğini vurgulayan Atalay, yasal sürelere dikkat çekti. "Müzakere süreleri sona eren sendikalar, haziran ayının sonuna kadar grev kararı almak zorunda. Bu karar alındıktan sonra da 45 gün içinde uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Yani grev, artık masadaki bir seçenek değil, hukuki bir zorunluluk haline gelebilir" dedi.

TÜRK-İŞ’in kamu işçileri adına yürüttüğü bu süreçte taleplerin karşılanmaması halinde, önümüzdeki günlerde işçi hareketliliğinin artması bekleniyor. Gözler, salı günü yapılacak Bakanlık görüşmesinde...