Buna göre, yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 76.003, dış hatlarda 69.654’e ulaştığı mayıs ayında üst geçişler ile birlikte toplam 185.689 uçak trafiği oldu. 2023 yılı Mayıs ayında hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde %3,8, dış hat uçak trafiğinde %16,4 ve üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde %12,3 artış gerçekleşti.

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2023 yılı Mayıs ayında, 2019 yılı Mayıs ayındaki seviyesini geçti. Havalimanlarımız direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde 2023 yılı Mayıs ayında 2019 Mayıs ayı yolcu trafiğinin %110’u gerçekleşti. Ayrıca, aynı ayda üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinin %106’sı aşıldı.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8.208.449, dış hat yolcu trafiği 10.562.533 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18.787.471 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2023 yılının Mayıs ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %14,3, dış hat yolcu trafiğinde %22,6 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği %18,7 artış gösterdi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; mayıs ayında iç hatlarda 67.713 ton, dış hatlarda 272.643 ton, toplamda 340.356 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA MAYIS AYINDA 6.559.203 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı’na mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12.502, dış hatlarda 31.578 olmak üzere toplamda 44.080’e ulaştı. Bu havalimanında mayısta iç hatlarda 1.739.670, dış hatlarda 4.819.533 olmak üzere toplamda 6.559.203 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise; mayıs ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9.093, dış hatlarda 9.641 olmak üzere toplamda 18.734, yolcu trafiği iç hatlarda 1.483.893, dış hatlarda 1.564.810 olmak üzere toplamda 3.048.703 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise mayısta 2.183 uçak trafiği gerçekleşti.

BEŞ AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 73 MİLYONU GEÇTİ

Beş aylık (ocak-mayıs) dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 335.728, dış hatlarda 269.798 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 786.043 uçak trafiğine ulaşıldı.

2023 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği %16,3, dış hat uçak trafiği %26,2 ve üst geçişler dâhil toplam uçak trafiği %22,3 artış gösterdi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 34.024.650, dış hat yolcu trafiğinin 39.350.694 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 73.466.360 yolcuya hizmet verildi.

2023 yılı Mayıs sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %19,6, dış hat yolcu trafiğinde %38 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde %28,6 artış oldu.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 309.341 ton, dış hatlarda 1.153.281 ton olmak üzere toplamda 1.462.622 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda beş aylık sürede; iç hatlarda 51.142, dış hatlarda 147.517 olmak üzere toplamda 198.659 uçak; iç hatlarda 6.852.150, dış hatlarda 22.222.150 olmak üzere toplamda 29.074.300 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise beş aylık sürede; iç hatlarda 41.250, dış hatlarda 45.950 olmak üzere toplamda 87.200 uçak trafiği; iç hatlarda 6.462.278, dış hatlarda 7.271.290 olmak üzere toplamda 13.733.568 yolcu trafiğine hizmet verildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu dönemde 10.115 uçak trafiği oldu.