120 Ülke, 131 Hedef

Guinness Dünya Rekorları kriterlerine göre THY, son 12 ayda aktif olarak 120 ülkeye uçuş gerçekleştirerek rekor kırdı. Şili’nin başkenti Santiago’nun eklenmesiyle THY’nin uçuş ağı, geçici olarak askıya alınan rotalarla birlikte 131 ülkeye ulaştı.

“Dünyayı Birbirine Bağlama Misyonumuzu Güçlendiriyoruz”

Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu unvanı Santiago’da almaktan mutluluk duyduklarını belirtti:

“Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu başarı, Türk Hava Yolları ailesinin özverili çalışmasının bir sonucu.”

Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise THY’nin küresel havacılık sektöründeki liderliğine vurgu yaptı:

“Bu olağanüstü başarı, THY’nin uluslararası destinasyonlara ulaşma konusundaki kararlılığını ve vizyonunu kanıtlıyor.”

Amerika Kıtasında Büyüyen Ağ: 10 Ülke, 26 Destinasyon

Yeni Şili rotası, THY’nin Amerika kıtasındaki hizmet verdiği ülke sayısını 10’a, toplam destinasyon sayısını ise 26’ya yükseltti. İstanbul-Santiago uçuşları, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada dört frekans şeklinde gerçekleştirilecek.

THY’nin başlattığı kampanya kapsamında, 31 Mart 2025’e kadar Santiago’dan İstanbul’a biletler 999 dolardan, İstanbul’dan Santiago’ya ise 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Seyahat Keyfini Artıran Hizmetler

Türk Hava Yolları, uzun süreli aktarmalarda sunduğu ücretsiz otel hizmeti “Stopover Istanbul” ve kısa süreli aktarmalarda tarihi şehir turları sunan “TourIstanbul” programlarıyla misafirlerine seyahat deneyimlerini zenginleştirme fırsatı sunuyor.

Kültürel Bağları Güçlendiren Yeni Rota

Yeni rota, Şili ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirme açısından önemli bir adım. Zengin tarihi ve Andes Dağları’nın büyüleyici manzarasıyla Santiago, dünya çapında seyahatseverlerin ilgisini çeken bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Bu rekor, Türk Hava Yolları’nın küresel havacılık sektöründeki liderlik konumunu bir kez daha tescillerken, bayrak taşıyıcı marka yeni rotalarla dünyayı Türkiye üzerinden birleştirmeye devam ediyor.

