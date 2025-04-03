Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsünde gerçekleşen törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İTT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Öztanık ve Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık katıldı.

Orta ve Kuzey Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde birçok noktaya likit ve tehlikeli madde taşımacılık hizmeti veren İTT Lojistik, bunun yanı sıra likit ve tehlikeli madde taşımacılığında ihtiyaç duyulan; depolama, antrepo, ısıtma, elleçleme ve tank konteyner tamiri gibi hizmetleri de uzun yıllara dayanan tecrübesi ile vermeye devam ediyor. 4 antreposu ve Şekerpınar’da bulunan kimyasal, gıda, tank konteyner yıkama tesisi ile müşterilerine tam hizmet veriyor.

Törende konuşan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, uzun soluklu, başarılı iş birliklerinin altını çizerek şunları söyledi: “İTT Lojistik, taşımacılığın özel kolu tehlikeli madde, likit ve ADR’li taşımada derinleşmiş, uzmanlaşmış hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmış çok değerli bir iş ortağımızdır. Rekabetçiliklerini bu uzmanlık gerektiren alanda, yetkin mühendislerimiz ve Avrupa’nın en yüksek kapasiteli Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilmiş en verimli araçlarımız ile bir kere daha artırmaktan, güç katmaktan, gurur duyuyoruz. Daha nice başarılı seneler, iş birliğimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Uzun yıllardır güvenle Tırsan araçlarını kullanıyoruz”

İTT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Öztanık ise yaptığı açıklamada entegre likit lojistiğinde uzmanlaştıklarını vurgulayarak “Bugün teslim aldığımız 30 tank konteyner şasi aracı ile filomuzdaki Tırsan treyler sayısı 150’ye çıktı. Tırsan’ın araçlarını yıllardır her koşulda güvenle kullanıyor, hafiflikleri ile verimimizi artırıyoruz. Bu süreklilik, işimizin diğer alanlarına daha da konsantre olmamızı sağlıyor. Sunduğumuz entegre lojistik faaliyetlerinde, liman ile kendi antrepolarımız arasında nakliye, dolu ve boş depolama, ısıtma, kendi tesislerimizde yıkama ile operasyonların her kademesinde müşterilerimize en özenli ve kaliteli hizmetleri veriyoruz. Yola çıkmaya hazır olan güçlü tank konteyner filomuz ile Avrupa’da, Balkanlarda, Türki Cumhuriyetlerde eksiksiz güvenli hizmet veriyoruz. Tüm bu operasyonu da çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, sürekli yatırım yaptığımız güvenlik kriterlerine uygun filomuz ile yapıyoruz” dedi.

İTT Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık ise yaptığı açıklamada: “Tırsan araçlarının uzun kullanım ömrü ve kullanım ömrü boyunca getirdiği düşük işletme maliyeti avantajı bize rekabet gücü katıyor. Özellikle düşük boş ağırlık ve düşük bakım maliyetleri hem işletme giderlerimizi minimuma indiriyor hem de çevre hassasiyetimizi sürdürmemizi sağlıyor. Sahada ise araçlarımız ya zorlu yükleme boşaltma işlemlerinde ya da farklı coğrafyaların farklı ve zorlu iklim ve yol koşullarında tam performans sergiliyor.’’ dedi.

Tırsan Tank Konteyner Taşıyıcı Araç Özellikleri

Törende teslimatı gerçekleştirilen 30 adet aracın 20 adeti 20 ft. tank konteyner taşımaya, 10 adedi ise hem 20 ft. hem de 30 ft. tank konteyner taşımaya imkan sağlıyor. ADR mevzuatına tam uyumlu olan araçlar kimyasal madde yüklü tank konteynerlerin taşınması için özel olarak Tırsan mühendisleri tarafından tasarlandı.

Alüminyum yürüme platformu, şasi içerisine yerleştirilen hortum taşıyıcılar ve arka bölümde bulunan paslanmaz çelik damlama kabı sayesinde kolay, hızlı ve ergonomik operasyon sağlanıyor.

3.250 KG boş ağırlık ile yakıt tasarrufu sağlarken yüksek taşıma kapasitesi sunuyor. Yüksek mukavemetli S700MC çelikten üretilen şasi, standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunuyor.