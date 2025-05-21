Bülent Tekbıyıkoğlu Kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Bülent Tekbıyıkoğlu, aslen Çorum'un Sungurlu ilçesindendir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra kısa bir süre finans sektöründe çalıştı. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başlayan Tekbıyıkoğlu, Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2017 yılında İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na, 2018 yılında ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2021 yılında Kırıkkale Valiliği'ne, 2023 yılında ise Tunceli Valiliği'ne getirildi .

Tekbıyıkoğlu'nun Tunceli Valiliği döneminde, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması üzerine, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti .

Ertuğrul Aslan Kimdir?

1989 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde doğan Ertuğrul Aslan, 2012 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 2017 yılında Burdur Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. 24 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Vali Yardımcısı olarak atanan Aslan, 4 Eylül 2023 tarihinde görevine başladı . Ayrıca, 25 Kasım 2024 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Vekili olarak da görevlendirilmiştir .

Bu gelişmeler, Tunceli'deki idari yapıda önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Vali Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alınması ve yerine Vali Yardımcısı Aslan'ın vekaleten atanması, bölgedeki yönetim dinamiklerini etkileyebilir. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararıyla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin takip edilmesi önem arz etmektedir.