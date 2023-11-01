Ziyaret sırasında TÜMOSAN markasının ve TÜMOSAN Konyaspor'un Konya şehrine katkıları hakkında samimi ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirildi. Hem iş hem spor dünyasının birleştiği bu etkinlikte samimi bir sohbet ortamı kurularak katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarına olanak sağlandı.

Fabrikanın işleyişi hakkında bilgi alan futbolcular, motor montaj ve traktör montaj hatlarını gezerek imzalı formalarını çalışanlara hediye etti. Daha sonra traktörlerle sürüş deneyimi yaşayan futbolcular keyifli anlar yaşadı.